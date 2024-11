Eccellenza: nuovi acquisti per Ebolitana e Battipagliese

L’Ebolitana, ha concluso un acquisto che promette di infiammare il cuore dei tifosi: l’attaccante Kevin Giorgio, classe 1998. Nato proprio ad Eboli, Kevin inizia la sua avventura calcistica nel settore giovanile della scuola calcio Nagc e poi Belardi, dove muove i primi passi e affina le sue abilità.

Il curriculum

Successivamente, il suo talento viene notato, e, grazie al suo impegno, approda al settore giovanile della Reggina, dove continua a crescere in un ambiente competitivo e stimolante. La sua carriera si evolve con esperienze importanti in squadre come la Casertana, ma è nelle piazze più prestigiose del calcio dilettantistico italiano che Kevin si fa apprezzare.

Da punta ha vestito le maglie di club rinomati come il Taranto, la Nocerina e l’Angri. Un’altra tappa significativa è stata l’Eccellenza con la Virtus Avellino, dove ha messo in mostra le sue qualità tecniche e fisiche, diventando uno dei protagonisti del campionato.

Le sue prestazioni convincenti hanno attirato l’attenzione anche di altre formazioni, e la sua carriera è proseguita con l’avventura alla Battipagliese e Nola, dove ha continuato a crescere e a emergere come uno dei migliori attaccanti della sua categoria. Infine, l’esperienza con la Virtus Junior Stabia ha confermato il suo status di calciatore di spicco nel panorama calcistico campano.

Ora, il ritorno ad Eboli.

Nuovo acquisto in casa Battipagliese

Si muove anche la Battipagliese che in settimana ha annunciato l’arrivo di Moussa Ndiaye, centrocampista classe ’99 cresciuto nelle giovanili della Juventus. Poi l’esordio in B con il Pescara e le esperienze a Fano, Rende, Cattolica, Asti, Acqui, Buccino e Apice, con cui ha iniziato il campionato prima di approdare alle zebrette. “Ringrazio il presidente, la società, il direttore per questa possibilità che mi hanno dato di venire a giocare a Battipaglia: una piazza molto calorosa. Spero di dare il mio massimo!”, ha detto.