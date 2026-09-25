Finale B Allievi Atletica a Battipaglia: guida all’evento

Sabato 26 e domenica 27 settembre lo stadio “Luigi Pastena” di Battipaglia ospita la Finale B del Campionato di Società Allievi su pista per il Gruppo Tirreno. L’evento riunisce venti club, equamente divisi tra settore maschile e femminile, pronti a contendersi i piazzamenti di vertice in due giornate interamente dedicate all’atletica giovanile. La regia organizzativa è curata dall’ASD Ideatletica Aurora guidata dal presidente Alfredo Bellotti, con il supporto di Sergio Mastrangelo e la segreteria tecnica del Comitato Regionale FIDAL Campania.

Il valore dell’evento per il territorio

Accogliere una rassegna nazionale di questa portata rappresenta un momento di grande rilevanza agonistica e promozionale per la Campania. L’impianto battipagliese si trasforma nel punto di riferimento dell’atletica leggera giovanile per tutto il raggruppamento Tirreno, mettendo in luce la capacità organizzativa del territorio e offrendo una vetrina d’eccezione ai migliori talenti emergenti della categoria allievi.

Sul significato della manifestazione si è espresso il presidente dell’Ideatletica Aurora, Alfredo Bellotti: “È con grande entusiasmo e orgoglio che rivolgo il mio saluto a tutti gli atleti, ai tecnici, alle società sportive, ai dirigenti, alle famiglie e agli accompagnatori che saranno protagonisti delle Finali Nazionali Allievi di Atletica Leggera di Serie B che si terranno a Battipaglia”.

Bellotti ha inoltre evidenziato la valenza formativa dello sport: “Ospitare una manifestazione di questo livello rappresenta per la nostra realtà un’importante occasione di sport, di confronto e di crescita. L’atletica giovanile non è soltanto competizione, ma anche impegno, disciplina, sacrificio, rispetto delle regole e capacità di mettersi alla prova”.

Formula tecnica e programma delle gare

Il regolamento tecnico prevede una selezione rigorosa: ogni società può schierare un solo atleta per ciascuna specialità e una sola formazione per ogni staffetta. Nello specifico, ogni partecipante può disputare al massimale due gare individuali e una staffetta, oppure una gara individuale e due staffette.

Il programma gare prevede competizioni di corsa disputate a serie, mentre l’accesso alle finali dei concorsi è riservato ai migliori otto atleti. Il programma ufficiale prende il via con il ritiro delle buste alle ore 11, seguito dalla riunione tecnica fissata per le 12 direttamente sul campo di gara del “Luigi Pastena”. L’appuntamento unisce la ricerca del risultato sportivo alla promozione dei valori di condivisione e crescita personale cari al movimento federale.