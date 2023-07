“Festa Europea della Musica 2023” a Ravello: tra i talenti anche una giovane pianista di Agropoli

Una importante rassegna si è tenuta a giugno a Ravello con la 29ª edizione della Festa Europea della Musica 2023, che quest’anno ha avuto come tema “Vivi la Vita” e sollecita la promozione e la tutela dell’ambiente. L’evento si svolge in collaborazione con l’associazione culturale “Diabolus in Musica”, con il patrocinio morale del Duomo di Ravello, del Conservatorio di Frosinone e dell’associazione di promozione sociale Guestitaly.

Ecco la Festa della Musica di Ravello

La festa celebra la musica e il canto, sostenendo giovani esecutori e compositori grazie al patrocinio morale concesso dal sindaco Paolo Vuiellemier, dall’amministrazione comunale, dal parroco del Duomo Don Angelo Mansi e dal direttore del conservatorio di Frosinone Mauro Gizzi. Il titolo scelto dal direttore artistico, il maestro Colomba Capriglione, docente di direzione di coro e composizione corale al conservatorio “Licino Refice” di Frosinone, è “Passeggiata musicale, dai romantici alla scuola napoletana“.

Durante la passeggiata musicale proposta, sono eseguiti brani strumentali e vocali di Caccini, Bach, Scarlatti, Mozart, Brahms, Chopin, Verdi, Debussy, Massenet, Gastaldon, Puccini, Arutunian, Tosti, Stravinsky, Napoli e Doppler. In occasione del concerto, saranno eseguite due liriche composte dal maestro Capriglione su testi di Garcia Lorca e Pablo Neruda, che hanno ispirato anche un madrigale a quattro voci sempre composto dal maestro e straordinariamente eseguito durante il concerto.

Tra i giovani talenti, una ragazza di Agropoli

Si sono esibiti i soprani Annalisa D’Agosto, Serena Caporuscio, Giulia Clelia Pace, Giada Sabellico, i contralti Antonella Di Lauro, Arianna Bisceglia, Alice Giorgi, i tenori Francesco Lombardi, Giacomo Peperoni, i bassi Franco Paluzzi e Federico Mileo. Il coro sarà diretto da Francesco Lombardi e Roberto Sedia.

Al pianoforte Antonella Di Lauro, Emilia Elisabeth Riccio, Marica Staccone, Federico Mileo, Francesco Lombardi, Alessandro Simoni e Pietro Gatto. Al flauto Miriam Borelli e Arianna Bisceglia, alla tromba Danilo Zovini, con la collaborazione di William e Domenico Pagano. La presentazione del concerto, curata dal giornalista e coordinatore Guestitaly Agostino Ingenito.

I ringraziamenti della mamma di Lisbeth

“Desideriamo ringraziare l’organizzazione di Ravello e tutti i giovani artisti che hanno partecipato, Lisbeth dopo la sua esibizione a Ravello è stata menzionata anche su un giornale croato durante il nostro viaggio, sono davvero tanto orgogliosa di lei“