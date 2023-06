“Concerto all’Alba” sulla Civitella: un’esperienza incantata tra natura, musica e albe mozzafiato

Immergersi nella magia di un’alba incantata, circondati dalla natura rigogliosa e abbracciati dalla melodia avvolgente della musica: tutto questo sarà possibile grazie al Concerto all’Alba che si terrà sulla splendida terrazza della Civitella, affacciata sulla maestosa vallata tra il Monte Gelbison e il Monte Stella, regalando una vista mozzafiato sul mare.

Le note suggestive di Angelo Loia

L’atmosfera sarà permeata dalla tenue luce dell’alba, che pian piano illuminerà il panorama svelando le sue sfumature più suggestive, mentre le note suggestive di Angelo Loia, artista di grande talento, si fonderanno in un’esibizione inedita e coinvolgente.

L’appuntamento

L’evento è stato ideato e organizzato con grande cura dalla Pro Loco di Moio della Civitella al Panorama, in collaborazione con il famoso Belvedere, la terrazza situata poco prima dell’ingresso all’Area Archeologica della Civitella. Il Concerto all’Alba è diventato negli anni un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica e della bellezza naturale, offrendo un’esperienza unica nel suo genere.

L’appuntamento è fissato per domenica 2 luglio alle 5:15 del mattino, l’orario ideale per godere appieno del graduale sorgere del sole e della magia che avvolge l’alba. Gli spettatori avranno l’opportunità di immergersi completamente in un’atmosfera suggestiva e avvolgente, lasciandosi trasportare dalle emozioni che solo la sinergia tra la natura e la musica possono regalare.

Per rendere l’esperienza ancora più straordinaria, sarà offerta una colazione che abbraccerà le culture di Oriente e Occidente, un connubio perfetto per iniziare la giornata con gusto e nutrimento. Saranno proposti deliziosi piatti che sapranno soddisfare i palati più esigenti, offrendo un mix di sapori e profumi unici.

Le info utili

La partecipazione al Concerto all’Alba richiederà una prenotazione anticipata, in quanto i posti saranno limitati per garantire un’atmosfera intima e suggestiva. Sarà possibile prenotare attraverso il sito web della Pro Loco di Moio della Civitella o contattando direttamente l’organizzazione dell’evento.

Il Concerto all’Alba sulla Civitella vi regalerà un ricordo indimenticabile che porterete nel cuore per sempre.