Attualità

Festa di San Francesco a Perito: un incontro tra fede, tradizione e musica popolare

A Perito la Festa di San Francesco tra devozione, musica popolare dei Damadakà e solidarietà. I dettagli dell'evento nel borgo del Cilento.

Di:
Daniele Romualdi
Festa di San Francesco a Perito: un incontro tra fede, tradizione e musica popolare

È stata una giornata all’insegna della fede, della tradizione e della musica quella vissuta a Perito in occasione della Festa nazionale di San Francesco, Patrono d’Italia. Nella suggestiva Cappella di Santa Maddalena, situata in Corso Garibaldi, il 4 ottobre si è tenuto il concerto dei Damadakà, storico gruppo impegnato nella riscoperta e nella valorizzazione della tradizione musicale popolare e sacra della Campania e del Sud Italia.

L’appuntamento è stato promosso dal Comune di Perito, in collaborazione con la Parrocchia San Nicola di Bari e Iuppiter Group, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra fede, cultura e identità delle comunità locali.

Leggi anche:

Novi Velia, proteste per il pellegrinaggio della Madonna del Sacro Monte
Roccadaspide riempita dalle Vespe storiche: successo per l’Audax Salerno
Cilento, domenica d’estate a ottobre: spiagge piene e bagni al mare

I suoni antichi dei Damadakà: ricerca e memoria del Sud Italia

A caratterizzare l’esibizione sono stati gli antichi strumenti della tradizione: dalla chitarra battente alla zampogna, dalla ciaramella alle tammorre, fino a marranzani, campanacci e castagnette. Il repertorio ha attraversato canti religiosi e devozionali, tarantelle, canti di lavoro e d’amore, frutto di un lungo lavoro di ricerca sul campo e del contatto diretto con le comunità e con gli anziani custodi della memoria musicale.

La formazione dei Damadakà, nata negli anni Novanta e consolidatasi nella composizione attuale dal 2002, ha fatto della valorizzazione delle radici musicali meridionali la propria cifra distintiva.

Istituzioni e solidarietà: la comunità di Perito unita per la ricerca

Ad aprire l’evento sono stati i saluti del nuovo parroco di Perito, don Mario Felicella, e del sindaco Pietro Apolito, i quali hanno sottolineato il valore di un’iniziativa capace di unire spiritualità e patrimonio culturale.

Nel corso della giornata francescana non è mancato l’impegno per la solidarietà grazie a “La mela di AISM”, l’iniziativa promosso dall’Associazione Italiana Sclerosi Multipla a sostegno della ricerca scientifica e dei servizi dedicati alle persone affette da sclerosi multipla. Una ricorrenza che ha saputo unire il sentimento religioso alla forza della musica popolare, riportando al centro le radici e la memoria del territorio.

Segui InfoCilento su Google Aggiungilo tra le tue fonti preferite

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.