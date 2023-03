Festa della Donna: ecco gli eventi e le iniziative in programma per celebrare l’8 Marzo

L‘8 marzo si celebra la Festa della Donna, una giornata dedicata a tutte le donne che rappresenta un momento importante per riflettere sul ruolo che esse svolgono nella società e per ricordare l’importanza della parità di genere.

La storia di questa festa risale al 1908, quando un gruppo di donne americane manifestò per la prima volta a New York per chiedere il diritto al voto, il miglioramento delle condizioni lavorative e la fine della discriminazione di genere. Da allora, l’8 marzo è diventato il simbolo della lotta per i diritti delle donne in tutto il mondo.

Ecco gli eventi in programma

CASTELLABATE:

L’associazione musicale di Castellabate è pronta a festeggiare la Giornata Internazionale della Donna con due serate dedicate alla musica e alle donne. Il Comune di Castellabate è lieto di patrocinare questo evento, che si preannuncia emozionante e coinvolgente.

L’obiettivo principale di questa iniziativa è quello di celebrare la grandiosità delle donne, la loro indipendenza, la loro forza e la loro tenacia, in una società spesso ancora troppo incline a discriminare il gentil sesso. Inoltre, l’evento vuole sostenere la campagna sulla ricerca contro il tumore al seno, una delle principali malattie che colpiscono le donne.

L’evento in programma oggi 7 marzo

Oggi, martedì 7 marzo alle 19:00 è la volta di Voci di donna. In questa serata saranno eseguiti brani della musica leggera italiana dedicati alla donna e alle tematiche che maggiormente la riguardano, interpretati dalle allieve della Scuola Civica di Musica sezione canto, curate dalla prof.ssa Fortunata Manzo. Questa serata sarà un’occasione unica per ascoltare la bellezza della voce umana, e per godere di brani musicali emozionanti e coinvolgenti.

L‘ingresso a entrambe le serate è gratuito, ma si può contribuire alla campagna sulla ricerca contro il tumore al seno con una donazione a favore dell’AIRC. Questo evento è un’occasione unica per festeggiare la donna e la sua bellezza, ma anche per sostenere una causa importante. Non mancate!

AGROPOLI:

In occasione di questa festa, a Agropoli si terrà una manifestazione itinerante che partirà dalla Piazza Vittorio Veneto e che si snoderà fino al borgo antico della città. Lungo il percorso, le donne avranno la possibilità di partecipare a numerose attività culturali, artistiche, musicali e di benessere.

La “Notte Rosa – Universo Donna” sarà un’occasione unica per celebrare l’universo femminile in tutte le sue sfaccettature, valorizzando il ruolo delle donne nella società e offrendo loro un momento di svago e di riflessione.

Uno sguardo alla prevenzione: gli appuntamenti

MONTEFORTE CILENTO:

Ma l’8 marzo non sarà solo una giornata di festa e di svago: ci saranno anche molte iniziative volte alla prevenzione e alla sensibilizzazione sul tema della salute femminile. A Monteforte Cilento, ad esempio, si terrà uno screening gratuito per la prevenzione del tumore del collo dell’utero, a cura della Dott.ssa Alessia Astone. L’appuntamento è per il 12 marzo presso l’edificio comunale in Via Tiro a Segno.

LAURINO:

A Laurino, invece, ci saranno due eventi dedicati alla cultura e alla prevenzione dei tumori femminili. Il primo, organizzato dall’associazione “Crescere in Rosa”, si terrà il 18 marzo ed è intitolato “Quante Storie“.

Si tratterà di un incontro scientifico con fini divulgativi sul percorso psico-fisico delle donne con precedenti diagnosi oncologiche. L’obiettivo principale dell’evento è quello di fornire alle donne un supporto psicologico e di sensibilizzare la popolazione sulla necessità di adottare uno stile di vita sano per prevenire i tumori.

Il secondo evento, organizzato dall’ASL di Salerno nell’ambito dell’iniziativa “Mi voglio bene”, si terrà il 24 marzo e sarà dedicato alla prevenzione dei tumori della mammella, del collo dell’utero e del colon retto. I cittadini di Laurino avranno la possibilità di effettuare visite oncologiche gratuite per controllare la propria salute e prevenire i tumori in modo precoce.

EBOLI:

Ad Eboli ci sarà una intera giornata dedicata alla bellezza e all’immagine delle donne, con la possibilità di essere coccolate dalle mani esperte di Francesca Ragone, maestra di stile e di make up therapy.

MONTANO ANTILIA:

L’8 marzo, in occasione della Festa della donna, verranno organizzate ecografie mammarie e tiroidee gratuite per tutte le donne a Montano Antilia.

Questi test saranno effettuati presso lo studio medico E. Trivelli a Montano Antilia dalle 9:00 alle 12:00. Inoltre, lo stesso giorno sarà disponibile uno screening gratuito dell’udito per tutti.

La giornata dedicata alla prevenzione della salute non è solo per i residenti di Montano Antilia, ma anche per le persone provenienti da altre zone. Tutti sono invitati a partecipare all’iniziativa per prendersi cura della propria salute.

SANT’ARSENIO:

“Voci di donna” per l’8 marzo a Sant’Arsenio con Eva Immediato e Vincenzo D’Onofrio, con percussioni e campane tibetane, che ripercorre l’universo femminile nelle sue varie sfaccettature. L’appuntamento è all’Auditorium “Amabile” alle ore 18.30. L’evento voluto dall’amministrazione comunale di Sant’Arsenio, è presentato da “Musteaudsud”.

In conclusione, l’8 marzo sarà una giornata di festa, di cultura e di prevenzione, con molte iniziative dedicate alle donne e alla loro salute. Un momento importante per riflettere sulla loro importanza nella società e per ricordare l’importanza della parità di genere.

Le iniziative a Capaccio Paestum tra storia e attività a tema

CAPACCIO PAESTUM:

Per l’8 marzo, Festa della Donna, in scena a Capaccio Paestum “Mi chiamano Mimì”. Lo spettacolo è stato scritto ed ha debuttato in anteprima nazionale il giorno 8 marzo 2015, presso il Museo Archeologico di Paestum, riscontrando un grande successo di critica e di partecipazione. A distanza di quattro anni esatti, torna in scena, sempre al museo di Paestum Mimì non è una donna. E’ “LA” donna.

“Storie di donne. Percorsi tematici per tutti a Paestum e Velia”, offrirà l’ingresso gratuito a tutte le donne e prevede una serie di visite guidate e attività tematiche che mettono in luce il ruolo e l’importanza delle donne nella storia di questi due importanti siti archeologici.

Il programma dell’evento prevede visite guidate didattiche in entrambe le location. A Paestum, alle ore 10:00, ci sarà una visita guidata dal titolo “Le figlie di Hera: l’altra metà della storia di Paestum”, curata dal Direttore Tiziana D’Angelo.

Questa visita approfondirà il ruolo delle donne nella storia di Paestum, mettendo in luce il loro contributo alla vita quotidiana e alla cultura della città. Alle ore 16:00, ci sarà una seconda visita guidata intitolata “Le donne di Paestum tra mito e realtà”, che approfondirà l’immagine delle donne nella mitologia greca e il loro impatto sulla società di Paestum.

Anche a Velia ci saranno visite guidate didattiche, curate dall’archeologo Francesco Uliano Scelza. Alle ore 10:00 ci sarà la visita guidata “Alla scoperta delle donne di Velia”, che illustrerà la presenza e il ruolo delle donne nella vita della città. Inoltre, alle ore 11:00, ci saranno dei laboratori sulla natura e sul riciclo creativo, curati dalle Nuvole EffettoRete Cooperativa Sociale.

Le iniziativa nel Vallo di Diano

Giornata ricca di iniziative nel Vallo di Diano in occasione dell’8 marzo. Diversi i comuni del territorio che hanno organizzato coinvolgendo anche le scuole dei momenti di riflessione ma anche di confronto, ma anche dei momenti dedicati alla cultura e al ricordo.

La Comunità Montana Vallo di Diano ha deciso di omaggiare le proprie dipendenti con una cerimonia. “Atto dovuto e non meramente celebrativo” ci tiene a precisare Antonio Pagliarulo, assessore all’Ente comprensoriale con sede a Padula “per il lavoro qualificato e prezioso che svolgono quotidianamente le nostre lavoratrici, contribuendo a garantire il buon andamento di questa pubblica amministrazione”.

Per l’occasione saranno presentate 2 opere già esposte all’ingresso del palazzo comunitario, realizzate con la tecnica del punto a croce dall’associazione l’Arte delle Mani di San Pietro al Tanagro. Il primo quadro raffigura una giovane donna in abiti eleganti con in mano un bouquet floreale. Il secondo, un rametto di mimosa, che è simbolo internazionale dell’8 marzo. Le opere, di pregevole fattura, hanno richiesto diversi mesi di lavoro, anche se non a tempo pieno.

Ancora a Montesano sulla Marcellana, il Comune ha voluto organizzare un momento dedicato al ricordo con la visita al cimitero comunale alla lapide della donna nigeriana vittima del naufragio del 2017 seguito da un corteo alla panchina rossa in piazza Castello.

Il Centro Antiviolenza Aretusa di Atena Lucana, guidato da Katia Pafundi, organizza nella serata dell’8 marzo, all’auditorium Cappuccini di Sala Consilina un momento di riflessione e confronto con una lettura interpretata dalle operatrici del centro antiviolenza accompagnate musicalmente da Giuseppe Romano. Lo stesso Centro Antiviolenza Aretusa ha espresso, nelle scorse ore, solidarietà a Sabrina Capozzolo, dimissionaria dalla Presidenza della Fondazione MiDA che ha denunciato: “Vessazioni e pressioni durante il suo mandato.

“Solidarietà alla presidente della fondazione Mida, Capozzolo, e a tutte le donne che lottano per non essere schiacciate nei ruoli di genere stereotipati e per ricordare agli uomini che dedicarsi alla cura non è una diminutio ma di certo dovrebbe iniziare ad essere una responsabilità condivisa”, si legge in un post del Centro Antiviolenza Aretusa.

“Noi come donne dei Centri antiviolenza rifiutiamo ogni gesto di potere che voglia usare il potere patriarcale che rivendica una superiorità nelle relazioni di genere tra uomini e donne. Il mondo è andato avanti ma c’è chi è rimasto indietro e a cui diciamo: sveglia l’8 marzo è vicino e noi lottiamo e lotteremo tutti i giorni”