Felitto, nuova cartellonistica all’ingresso del paese dopo il gemellaggio con Old Forge

È ufficiale solo da due giorni il gemellaggio tra Felitto e Old Forge, città della Pennsylvania, e in entrambi i comuni è stata già cambiata la cartellonistica di benvenuto all’ingresso del paese. Al posto della vecchia insegna, ora, ve ne è una che indica il gemellaggio dando, così, nuove e importanti informazioni sul luogo a quanti lo raggiungono.

L’iter

Il gemellaggio era stato avviato l’anno scorso dall’amministrazione comunale di Felitto, guidata dal sindaco, Carmine Casella. In questi giorni una delegazione di felittesi, insieme al presidente del Consiglio Comunale, Antonio Sabetta, si è recata ad Old Forge per l’ufficializzazione dell’accordo di gemellaggio e per prendere parte ai festeggiamenti per la Madonna di Costantinopoli che le due realtà, seppur così lontane geograficamente, condividono.

Old Forge, il comune statunitense, fu la meta di tantissimi felittesi che, nel corso della grande migrazione del XIX secolo, attraversarono l’oceano per cercare fortuna nel Nuovo Mondo. I felittesi dell’epoca, portarono le proprie tradizioni negli USA esportando, quindi, anche il culto della Madonna di Costantinopoli che ancora oggi, dopo centotrenta anni, si festeggia in concomitanza della festa di Felitto.