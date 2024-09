Felitto, delegazione comunale ad Old Forge, in Pennsylvania, per ufficializzare il gemellaggio

Il presidente del Consiglio Comunale di Felitto, Antonio Sabetta, insieme ad una delegazione di felittesi, è giunto due giorni fa ad Old Forge, in Pennsylvania, per ufficializzare il patto di gemellaggio avviato qualche mese fa nel Cilento.

Il gemellaggio Felitto – Old Forge

Nelle scorse ore i felittesi hanno iniziato il loro tour guidato, in veste ufficiale, della Città di Old Forge e Jeff Casella, le cui origini affondano proprio nel comune cilentano e promotore del gemellaggio, ha guidato il gruppo, ricevuto anche dal sindaco di Old Forge, Mr. Bob Legg.

Il gemellaggio sarà ufficializzato sabato, 7 settembre, durante i festeggiamenti della Madonna di Costantinopoli che saranno celebrati anche nella cittadina degli USA.

Il gruppo di Felitto ha visitato la scuola di Old Forge accolto dal direttore e da tutta l’amministrazione scolastica.

“Durante la visita dell’intero plesso scolastico, abbiamo riscontrato che oltre la metà dei docenti e degli alunni hanno origini italiane ed è stata un’esperienza bellissima, sono sicuro che questa fantastica comunità ci riserverà altre piacevoli sorprese, cercheremo di rappresentare al meglio il nostro comune e tutti i felittesi” ha fatto sapere Sabetta.

Proprio durante questo weekend, ad Old Forge, cade il “Felittese Festival”, evento con cui la comunità locale festeggia la Madonna di Costantinopoli.

Alla cerimonia di gemellaggio tra le due comunità parteciperanno le più alte cariche civili della Contea di Lackawanna.

La delegazione di felittesi è composta da rappresentanti dell’amministrazione comunale e da rappresentati delle associazioni, delle imprese ed un interprete.