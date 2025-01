Felitto, Comune programma interventi di efficientamento energetico

Il Comune di Felitto, guidato dal sindaco Carmine Casella, ha approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di efficienza energetica degli immobili comunali e del sistema di illuminazione pubblica del territorio comunale, con un importo complessivo di €2.102.548, 56.

I fondi

L’Ente è risultato beneficiario di un contributo di € 157.792,00 per la progettazione definitiva ed esecutiva relativa agli intervento di efficientamento energetico; l’occasione è stata offerta in particolare dalla legge 27/12/2019 n. 160, che assegna agli Enti locali contributi per spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativi a interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, 280 milioni di euro per l’anno 2022.

Ente punta all’efficientamento energetico del territorio comunale

Il Comune intende quindi attuare interventi di efficientamento energetico in particolare su immobili comunali e sul sistema di illuminazione pubblica; operare un efficientamento energetico vuol dire intervenire per limitare gli sprechi di energia o migliorare il rendimento dei sistemi. A ciò si arriva ad esempio installando forme di energia pulita, opere di coibentazione, sostituzione delle lampadine a incandescenza con quelle a led, o installando nuovi impianti che aumentino l’efficienza o attraverso la sostituzione degli infissi.