Dissesto idrogeologico: Caggiano programma interventi

Caggiano programma interventi di risanamento idrogeologico da attuare sul territorio comunale dove insistono fenomeni franosi e/o di dissesto. Il comune guidato dal sindaco Modesto La Mattina, ha approvato il documento di fattibilità delle alternative progettuali relativo all’intervento di “Messa in sicurezza dell’area in dissesto idrogeologico alla località Grotta Rossa-Lavanghe nel Comune di Caggiano”, nell’importo complessivo di spesa di € 2.964.827,79.

I fondi

Il Comune intende accedere ai contributi ministeriali per le spese di progettazione relativa alla messa in sicurezza del territorio. In particolare tramite la Legge 27/12/2019 n. 160 (Legge di bilancio 2020), che assegna per ciascuno degli anni dal 2020 al 2031, agli enti locali (Comuni, Provincie, Città metropolitane, Comunità Montane, Comunità isolane e Unioni di Comuni), contributi (soggetti a rendicontazione) per spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativi a interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, nel limite di 85 milioni di euro per l’anno 2020, di 128 milioni di euro per l’anno 2021, di 320 milioni di euro per l’anno 2022, di 350 milioni di euro per l’anno 2023 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2031.

Le criticità legate al rischio idrogeologico nel Cilento

Caggiano punta così ad opere di risanamento idrogeologico da attuare sul territorio comunale. Le aree interne e non sono costrette a fronteggiare questo problema, spesso senza le adeguate risorse per intervenire, tanti infatti sono stati i Comuni che sono risultati beneficiari di un finanziamento per procedere con i lavori.

La mitigazione del rischio connesso al dissesto idrogeologico si attua attraverso azioni finalizzate alla moderazione o riduzione delle perdite e dei danni mediante il controllo del processo e/o la protezione degli elementi esposti, riducendone la vulnerabilità.