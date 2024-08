Inaugurata la mostra degli ospiti del centro Colibrì di Caggiano: un viaggio nell’immaginazione di persone speciali

È stato inaugurato un allestimento temporaneo presso il centro Colibrì di Caggiano, realizzato con le opere create dagli ospiti del centro. Tutti i pezzi sono stati realizzati durante un laboratorio avviato nel novembre 2023 e concluso lo scorso maggio.

Il progetto

Il progetto è stato curato dalle operatrici Enza De Stefano e Enza Sassone, in collaborazione con la cooperativa ISKRA. Si ispira all’idea dell’artista, designer e scrittore Bruno Munari. L’allestimento sarà visibile nell’ex cinema di Caggiano, di fronte alla sala parrocchiale “Shalom”, fino all’11 agosto. La mostra è stata aperta alla presenza degli amministratori locali e dei cittadini.

Il “Colibrì”, coordinato da Benedetta Miele, ha abbracciato la concezione che sia possibile creare un museo ovunque attorno a noi, attraverso opere realizzate dagli ospiti che stimolino la manualità, la creatività e la mobilità. Il Museo Immaginario è stato quindi ideato come un viaggio nell’immaginazione, invitando i visitatori a lasciarsi andare, a cercare spunti e a scoprire la bellezza in ogni cosa. Fondamentale è comprendere che ciò che conta non è tanto il risultato finale, quanto il processo creativo che conduce all’opera d’arte.