Felitto, a 24 ore dalle amministrative arriva la prima istanza della minoranza

Sono passate meno di 24 ore dalla proclamazione degli eletti e a Felitto, il gruppo di minoranza di cui fanno parte Maurizio Caronna, Pierluigi Morena e Michela Bertone, ha già protocollato la prima istanza rivolta all’amministrazione comunale.

Ecco la richiesta

I tre consiglieri del gruppo “Uniti per Felitto – Le radici di domani” hanno chiesto di conoscere i nomi di tutti i dipendenti e dei collaboratori che svolgono servizi pubblici o che lavorano per conto del Comune di Felitto, in modo diretto o indiretto, anche tramite le partecipate, gli enti sovracomunali, le società di somministrazione di lavoro, le società che svolgono servizi della raccolta dei rifiuti e o di spazzamento delle strade e di tutte le risorse umane le cui spettanze retributive derivano da rimesse finanziarie del Comune di Felitto.

Un atto in nome della trasparenza

Per ognuno di questi rapporti la minoranza ha chiesto copia degli atti deliberativi, dei contratti, delle tipologie di rapporto, dei costi, dei capitoli del bilancio dell’ente, il CIG, gli impegni di spesa attinenti ai relativi incarichi e i nominativi dei responsabili dei procedimenti.

“E’ opportuno all’inizio del nuovo mandato che tutti i consiglieri prendano opportuna nota dei dipendenti e dei collaboratori del comune e della loro funzione, così da poter esercitare con trasparenza ognuno il proprio ruolo” hanno fatto sapere dal gruppo di opposizione di Caronna dimostrandosi già così attivi.