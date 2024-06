Elezioni 2024 a Felitto: Carmine Casella confermato, ecco il “suo” consiglio comunale

Carmine Casella guiderà Felitto per i prossimi cinque anni. La comunità ha scelto la continuità. La lista per Felitto ottiene 744 voti, un plebiscito (81% delle preferenze). Uniti per Felitto con 174 voti a sostegno di Maurizio Caronna avrà tre rappresentanti in consiglio comunale.

Le preferenze

Queste le preferenze: Lista Uniti per Felitto (174 voti), Michelina Bertone (etta Michela) 51, Vienna Cammarota 0, Pierluigi Morena 32, Rosaldo Pagnotto 17, Rosario Pagnotto 27, Sarino Prinzo 6, Leila Schiavo 23. Lista Per Felitto Candidato Sindaco Carmine Casella (744 voti) Cosmo Sabatella 115, Marta Gnazzo 144, Noemi Alexia Schiavo 44, Antonio Sabetta 111, Antonio Salerno 33, Angelo Trotta 93, Francesco Roselli 57, Alessio Colucci 40, Carmine Nuvoli 75, Giusy Sabatella 10.

Il nuovo consiglio comunale di Felitto

In consiglio comunale Marta Gnazzo, Cosmo Sabatella, Antonio Sabetta, Angelo Trotta, Carmine Nuvoli, Francesco Roselli, Noemi Alexia Schiavo (maggioranza), Maruzio Caronna, Michelina Bertone (Michela), Pierluigi Morena.