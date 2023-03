Feldi sconfitta dal Pescara: niente rimonta al PalaSele

Il Palasele di Eboli ha ospitato una partita emozionante tra la Feldi Eboli e il Futsal Pescara, due squadre che si sono date battaglia fino all’ultimo minuto. Nonostante le grandi difese in campo, i gol e lo spettacolo non sono mancati, con un risultato finale di 4-6 a favore degli ospiti.

Il match

La gara è stata caratterizzata da una serie di rimonte e contro rimonte, con la Feldi che ha preso subito il controllo del gioco trovando il vantaggio grazie ad un autogol dell’ex Caruso. Tuttavia, il Pescara ha reagito rapidamente, mettendo sotto pressione le volpi e pareggiando il punteggio grazie ad una rete di Caruso che ha riscattato il suo errore iniziale.

La squadra abruzzese ha continuato a fare pressing, e dopo pochi minuti ha trovato il sorpasso con Patricelli. Non contenti, gli ospiti hanno siglato un terzo gol, ancora una volta con un ispirato Caruso che ha realizzato una doppietta.

Nonostante la grande performance, la Feldi sconfitta dal Pescara

La Feldi non si è data per vinta, e nel secondo tempo ha provato a riprendersi la partita. Il capitano Carlos Dalcin ha segnato un gol spettacolare che ha riportato la squadra nel match, e poco dopo la Feldi ha pareggiato il punteggio con una rete di Luizinho.

Ma il Pescara non si è arreso, e con un Caruso in serata di grazia, ha trovato nuovamente il vantaggio grazie ad un gol di Murilo. Il Pescara ha poi segnato un altro gol su rigore, e nonostante la mossa del portiere di movimento decisa da Samperi, ha trovato il sesto gol e chiuso la partita.

Nonostante la sconfitta, le volpi rimangono al primo posto in classifica appaiate al Napoli, e adesso si preparano per le Final Four di Coppa Italia, dove affronteranno il Real San Giuseppe nel derby di semifinale.

La partita si è conclusa con alcune ammonizioni da parte degli arbitri, ma è stata senza dubbio una partita avvincente per gli appassionati di calcio a 5.