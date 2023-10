Famiglia del Vallo di Diano colpita da sovraindebitamento: il giudice del Tribunale di Lagonegro applica “Legge anti suicidi”

”Il giudice del Tribunale di Lagonegro, ha applicato la cosiddetta “Legge Anti suicidi” per supportare una famiglia del Vallo di Diano colpita da sovaindebitamento. E’ un provvedimento varato nel 2012, che ha avuto il merito di introdurre nel nostro ordinamento la possibilità di uscire dalle situazioni di indebitamento attraverso alcune procedure che possono vantare di una protezione giuridica particolarmente importante. Consente, quindi, attraverso una delle procedure previste dal Codice della Crisi d’impresa, di cancellare il debito che non si riesce a pagare per motivi oggettivi. La famiglia valdianese composta da marito, moglie e figlia minorenne, tutelata dall’avvocato Paolo Manilia, aveva contratto con banche e istituti di credito – per cause conclamate – oltre 150mila euro di debiti e l’uomo aveva (e ha) un lavoro.

Ecco come funziona

Si tratta di una famiglia monoreddito che di fronte alle difficoltà, emerse nel 2012, ha deciso di chiedere supporto legale cercando di poter essere applicata, per la sua situazione la sentenza. e quindi cercare di avere applicata la sentenza. E nei giorni scorsi la decisione del giudice del Tribunale di Lagonegro, Aniello Maria De Piano il quale dopo aver esaminato la documentazione redatta dall’avvocato Paolo Manilia contente un piano di ristrutturazione dei debiti dei consumatori, ridotto a circa 30 mila euro, ha avvisato i debitori che sono tenuti a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato.

I vantaggi

Numerosi sono i vantaggi della legge salva suicidi e, proprio per questo motivo, nel corso degli anni questo provvedimento ha finito con l’essere un concreto punto di riferimento per quelle persone che desiderano alleggerire la propria situazione debitoria, e farlo all’interno di un quadro giuridico ben definito. Attraverso le procedure previste dalla legge 3 si può concordare un piano per ridurre l’importo dei debiti, riducendo i pagamenti all’importo che si è realmente in grado di pagare.