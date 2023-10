Dal Vallo di Diano agli States per celebrare i 50 anni di fondazione del “Club San Cono Brooklyn New York”

Una nutrita delegazione è partita, nei giorni scorsi, dal Vallo di Diano alla volta degli Stati Uniti d’America. L’occasione che ha portato importanti rappresentanti del mondo, istituzionale, religioso, economico e sociale del territorio valdianese è il 50esimo anniversario di fondazione del “Club San Cono Brooklyn New York”, presieduto da Rocco Manzolillo. Una visita che si è rinnovata di anno in anno, per poi subire uno stop a causa della pandemia. La sede del Club San Cono a Brooklyn New York è ormai da 50 anni testimone di grandi emozioni, legati ai ricordi, alle tradizione e anche alle esperienze di vita, spesso di grandi sacrifici, vissute da tanti soci.

La giornata

Ad accogliere la delegazione oltre al Presidente Manzolillo, anche il Tesoriere Cono Morena, dal Vice Presidente Mea e dai numerosi soci. Tra le numerose persone che fanno parte della delegazione valdianese, il sindaco di Teggiano, Michele Di Candia, il Direttore della Banca Monte Pruno, Michele Albanese, il consigliere regionale Tommaso Pellegrino, il Vescovo della Diocesi di Teggiano Policastro, Mons. Antonio De Luca, il giornalista ed ex dirigente scolastico, Rocco Colombo, il Vice Presidente della Proloco di Teggiano, Stefania Federico.

Alla cerimonia anche il Maestro Pasticcere Manfredi di Teggiano

Presente anche con le sue dolci creazione il Maestro Domenico Manfredi della Pasticceria D’Elia di Teggiano. Nella giornata di ieri, 1° ottobre si è tenuta poi, la cerimonia ufficiale al Russo on The Bay.