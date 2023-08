Eventi e weekend: ecco alcuni appuntamenti tra musica, cibo e divertimento nel Cilento

Il fine settimana è finalmente, sei alla ricerca di qualcosa da fare? Che tu sia un appassionato di arte, musica, gastronomia o semplicemente desideri trascorrere del tempo all’aperto, ci sono eventi per tutti i gusti in arrivo. In questo articolo, esploreremo alcune delle migliori opzioni per il tuo weekend, consentendoti di pianificare un’esperienza indimenticabile.

Concerti ed Esibizioni Musicali: La musica è l’anima di molte persone e il fine settimana è il momento perfetto per godersi concerti ed esibizioni dal vivo. Dai concerti all’aperto con artisti locali alle esibizioni di musicisti internazionali, avrai l’opportunità di ballare e cantare insieme ad altri appassionati di musica. Controlla la programmazione locale per scoprire chi si esibirà nella tua zona e assicurati di prendere i biglietti in anticipo.

Eventi Gastronomici

Se sei un appassionato di cibo e bevande, il fine settimana potrebbe essere l’occasione perfetta per esplorare eventi gastronomici. Dalle degustazioni di vino alle fiere alimentari, avrai la possibilità di assaporare prelibatezze locali e scoprire nuove cucine. Non dimenticare di partecipare a corsi di cucina o workshop culinari, dove potrai imparare nuove abilità e trucchi per preparare deliziosi piatti a casa.

Ecco alcune delle sagre questo weekend nel Cilento

Borghi D… Artista questa sera a Castel San Lorenzo

Cuntaria questa sera e domani a Stella Cilento

Festa dei sapori cilentani questa sera in località San Felice di Cicerale

Sagra della salsiccia, patatine e frittelle con i fiori di zucca 6-7 agosto San Nicola di Centola

23esima festa Bontà di Bufala 6-14 agosto Matinella di Albanella

Festa dell’antica pizza cilentana 6-11 agosto Giungano

Festa nel bosco 6-13 agosto Perito