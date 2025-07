Estate 2025 a Futani: un cartellone ricco di eventi tra musica, cultura e tradizione

È stato ufficializzato il calendario degli eventi estivi 2025 che animeranno il territorio comunale di Futani, Castinatelli ed Eremiti. Una rassegna ampia e articolata, intitolata “Estate di compagnia”, che si snoda da luglio fino a ottobre con appuntamenti che spaziano dalla musica alla cultura, dal teatro alle rievocazioni storiche.

Il programma

L’inaugurazione della rassegna è affidata a “Liber Arts”, un evento dedicato agli artisti del territorio e a un convegno culturale ospitato nei locali dell’ex edificio scolastico di Castinatelli. Dal 18 al 20 luglio, Piazza Mons. Di Ruocco a Futani ospiterà la manifestazione “Frammenti di Storia”, promossa dalla Pro Loco Futos, che riporterà alla luce vicende e testimonianze del passato locale. Il 27 luglio, sempre a Futani, riflettori puntati su “Enjoy Dance Music” con i Beat 90’s, in collaborazione con il Comitato Festa. L’Abbazia di Santa Cecilia a Castinatelli farà da cornice, il 30 luglio, al concerto di musica tradizionale coreana con il soprano Byun Suna, evento realizzato in collaborazione con il Comitato Festa di Castinatelli.

Dal 1° al 3 agosto, appuntamento a Eremiti con “Alla riscoperta di un Borgo Antico”, tre giorni di eventi che culmineranno con la tradizionale Maratona della Montagna, sempre a cura della Pro Loco Futos. Uno dei momenti più attesi dell’intera rassegna è il concerto di Enzo Gragnaniello, in programma il 20 agosto a Futani. Il 26 agosto, Eremiti celebrerà la memoria del marinaio Francesco Chirico con una cerimonia solenne seguita da un’esibizione teatrale dell’attrice Cloris Brosca.

Attesa per la decima edizione di Balconica

Il mese di settembre si apre il 2 con il concerto del pianista Maurizio Mastrini all’Abbazia di Santa Cecilia a Castinatelli. Il 10 settembre, Piazza San Nicola a Eremiti accoglierà Angelo Loia, ospite speciale in una serata realizzata in collaborazione con il Comitato Festa locale. A chiudere la lunga estate, il 4 e 5 ottobre torna a Futani la 10ª edizione della “Balconica”, manifestazione musicale ormai consolidata che trasforma balconi e scorci urbani in palchi a cielo aperto.