Encomio del Comune di Polla al Tenente Colonnello Domenico La Padula per l’arresto di 183 mafiosi a Palermo

Il tenente colonnello Domenico La Padula, comandante del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Palermo e originario di Polla, è stato protagonista di un’importante operazione che ha portato all’arresto di 183 tra boss e affiliati a Cosa Nostra.

L’operazione

L’operazione, che ha colpito duramente la nuova mafia palermitana, ha rivelato l’organigramma delle famiglie mafiose e il loro tentativo di ricostituire la storica “Cupola” di Palermo.

Per il suo straordinario impegno nella lotta alla criminalità organizzata, il Comune di Polla ha conferito un encomio solenne al tenente colonnello La Padula. La delibera di giunta, voluta dall’assessore Vincenzo Giuliano, riconosce al militare il suo coraggio, la dedizione e il profondo senso delle istituzioni che hanno portato onore alla comunità pollese.

L’amministrazione comunale ha sottolineato come il suo impegno incarna i valori di legalità e giustizia, diventando un esempio per tutti. L’encomio, approvato all’unanimità, sarà ufficialmente consegnato al tenente colonnello come segno di gratitudine per il suo operato. Inoltre, la delibera è stata inviata alle autorità dell’Arma e della Prefettura di Palermo, a testimonianza della vicinanza e del sostegno della comunità pollese a chi combatte ogni giorno contro la criminalità organizzata.