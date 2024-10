Polla, encomio alla Polizia Locale per il lavoro svolto durante la pandemia: il “Nastrino Covid19” proposto dall’Assessore Giuliano

L’Assessore alla Polizia Locale e Protezione Civile del comune di Polla, Vincenzo Giuliano, ha proposto e ottenuto l’unanimità della Giunta comunale per l’istituzione del “Nastrino COVID-19“, un’onorificenza ufficiale riservata al personale della Polizia Locale che si è distinto per dedizione e sacrificio durante l’emergenza Covid-19. L’introduzione di questo distintivo, caratterizzato da una striscia tricolore, rappresenta un gesto significativo dell’amministrazione comunale di Polla nei confronti degli agenti che hanno operato con straordinario impegno e determinazione nel 2020, durante i momenti più critici della pandemia.

L’encomio

La Giunta ha espresso un forte riconoscimento per il fondamentale ruolo svolto dai Corpi e dai Servizi di Polizia Locale nel mantenere l’ordine pubblico, assistendo le famiglie colpite dal virus e garantendo il rispetto delle misure sanitarie a tutela della salute pubblica. Questo distintivo, che sarà ufficialmente incorporato nella divisa del personale della Polizia Locale, simboleggia la stima e la gratitudine per coloro che si sono distinti per il loro straordinario impegno nella comunità di Polla.

Ecco chi riceverà il riconoscimento

Tra gli agenti che riceveranno l’onorificenza figurano il Luogotenente Alfonso Cancro, il Luogotenente Francesco Larocca e l’Assistente Capo Carmine Priore, tutti in prima linea nel 2020 e pronti a mettere a rischio la propria salute per servire la comunità con dedizione e altruismo. Un riconoscimento speciale è stato riservato al Comandante Andrea Santoro, per il suo prezioso contributo e la leadership dimostrata durante le fasi più delicate della pandemia, gestendo con competenza sia i periodi di lockdown sia le operazioni relative alle vaccinazioni anti Covid.