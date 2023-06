Emozioni in scena a Sapri: attori diversamente abili protagonisti di “Pinocchio”

Ad organizzare la rappresentazione della celebre opera di Carlo Collodi saranno i membri del progetto “Ability -Ali per volare“, i quali hanno intrapreso un percorso per superare i limiti e le paure iniziali. Prendendo consapevolezza del proprio corpo e guidati nell’eseguire il gesto, i partecipanti hanno dimostrato piena disponibilità a darsi all’altro, elemento fondamentale del fare teatro. L’appuntamento è per oggi, 30 giugno, presso il teatro Pisacane di Sapri.

Il teatro per tutti

Il teatro è di tutti e per tutti. Esso dispone di una vasta possibilità di strumenti espressivi che permettono di esplorare e far risaltare le diverse abilità comunicative, motorie ed emotive di ognuno.

L’utilizzo del linguaggio non verbale, della musica o del contatto con l’altro stimolano ogni partecipante in modo diverso e lo portano ad entrare in relazione col gruppo e ad esprimere nuove parti di sé.

Chiunque può fare teatro a prescindere dalle capacità e doti possedute: ciò che conta è la presenza proattiva del performer, di colui, cioè, che consapevolmente agisce per mettere in forma quel determinato gesto. Il gruppo di Sapri lo dimostra ampiamente in “Pinocchio”

Direzione artistica e cast

La direzione artistica sarà affidata a Giancarlo Guercio, Annalucy Menafra, e Ornella Bonomo. Del supporto tecnico si occuperanno i volontari di “I neri per scena”. Gli attori a calcare il palco del Pisacane e dare vita a personaggi ormai entrati nell’imaginario popolare e favolistico di tutto il mondo saranno ben quattordici.