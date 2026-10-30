Emergenza sanità a Oliveto Citra: Pronto Soccorso a corto di infermieri e Oss

L’ospedale di Oliveto Citra si trova ad affrontare una fase di severa criticità gestionale legata alla carenza strutturale di personale medico, sanitario e tecnico. La denuncia parte dalla Cisl Fp Salerno, che attraverso una nota formale firmata dal sindacalista Andrea Pastore e inviata ai vertici dell’Asl lo scorso 28 ottobre 2026, ha richiesto interventi urgenti e l’attivazione immediata dei bandi di assunzione per scongiurare l’interruzione dei servizi essenziali.

Carenza di organico al Pronto Soccorso e in Obi

Il punto di maggiore sofferenza del presidio ospedaliero riguarda l’area d’emergenza. La riduzione del personale infermieristico sta mettendo a dura prova le attività del Pronto Soccorso e dell’Osservazione Breve Intensiva (Obi), reparti chiave per la gestione dei primi soccorsi e delle degenze brevi.

A complicare il quadro è anche la risicata presenza di operatori sociosanitari: all’interno del Pronto Soccorso si conterebbero appena quattro Oss in servizio, un contingentamento del tutto inadeguato a fronte dei carichi di lavoro giornalieri e della domanda di assistenza del territorio.

Le criticità nei trasporti d’urgenza e nei servizi diagnostici

Il disagio non si limita tuttavia ai soli reparti d’emergenza-urgenza. Secondo il report fornito dalla Cisl Fp, si registrano forti carenze anche sul fronte della disponibilità degli autisti, con ripercussioni sulla logistica interna e sui trasferimenti d’urgenza dei pazienti.

A risentire del sottodimensionamento degli organici sono inoltre i reparti diagnostici e di supporto clinico. Risultano infatti sotto pressione le piante organiche dei tecnici di radiologia e di laboratorio, figure indispensabili per l’erogazione tempestiva di esami e referti necessari al corretto inquadramento clinico dei ricoverati.

Le richieste del sindacato all’Asl Salerno

La situazione rischia di compromettere la continuità assistenziale, sovraccaricando gli operatori attualmente in turno e minando la sicurezza delle cure per l’utenza della Valle del Sele. Da qui il sollecito rivolto alla Direzione strategica dell’Asl di Salerno per una tempestiva copertura dei posti vacanti tramite nuovi concorsi e procedure di reclutamento.