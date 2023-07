Emergenza sangue: c’è carenza di gruppi sanguigni specifici. Ecco l’appello dei membri dell’Associazione DVC

L’Associazione Donatori Volontari di Sangue del Cilento fa un appello per l’emergenza sangue.

L’emergenza sangue è una delle sfide più significative che affligge i sistemi sanitari di tutto il mondo. Con la crescente influenza di incidenti gravi, interventi chirurgici complessi e malattie croniche, la richiesta di sangue e prodotti ematici è in costante aumento.

Per questo la donazione di sangue è un atto di generosità e altruismo che può salvare innumerevoli vite umane.

Una singola donazione può aiutare più di una persona in pericolo.

Le emergenze e la necessità di sangue

In caso di emergenze mediche, incidenti gravi o interventi chirurgici complessi, spesso si verifica una rapida e significativa perdita di sangue. In queste situazioni critiche, la prontezza delle riserve di sangue può fare la differenza tra la vita e la morte per i pazienti. Tuttavia, le banche del sangue possono sperimentare carenze di determinati gruppi sanguigni, rendendo difficile fornire rapidamente il sangue necessario ai pazienti in bisogno.

L’appello alla donazione

L’appello alla donazione di sangue è essenziale per mantenere le scorte a livelli adeguati e garantire che tutti i pazienti possano ricevere il trattamento di cui hanno bisogno. In particolare, i membri dell’associazione lanciano un appello per la richiesta per donare determinati gruppi sanguigni.

“Grave carenza di sangue dei seguenti gruppi: A – B – AB – 0. Tutti i gruppi sanguigni devono essere RH NEGATIVI. Chiediamo a tutti coloro che possiedono questi gruppi di raggiungerci presso gli ospedali di Vallo della Lucania dal lunedì al sabato dalle ore 8:30 alle 13:00 e presso l’ospedale di Sapri dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle 12:30.” fanno sapere i membri dell’Associazione DVC.