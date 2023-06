Giornata mondiale dei donatori di sangue, l’associazione DVC: “grazie a chi dona”. Appuntamento a Vallo della Lucania

Ricorre oggi, 14 giugno, la Giornata Mondiale dei Donatori di Sangue. Questa giornata speciale è dedicata a coloro che generosamente donano il loro sangue per salvare vite umane e migliorare la salute delle comunità.

La giornata mondiale dei donatori di sangue

Ogni anno il 14 giugno ricorre la giornata mondiale dei donatori di sangue che è un’importante celebrazione che promuove e riconosce il valore dei donatori di sangue in tutto il mondo. Durante questa giornata, vengono organizzate varie attività e campagne per sensibilizzare sulle sfide che il sistema di approvvigionamento del sangue affronta e per incoraggiare nuove persone a diventare donatori.

L’obiettivo principale è quello di assicurare che tutte le persone che ne hanno bisogno abbiano accesso a sangue sicuro e di qualità.

La Giornata Mondiale dei Donatori di Sangue è un richiamo per tutti noi a riflettere sull’importanza di questa pratica e a considerare la possibilità di diventare donatori di sangue. Il nostro sostegno e la nostra partecipazione attiva possono fare la differenza nella vita di molte persone, offrendo loro una speranza di guarigione e una seconda possibilità.

I volontari dell’Associazione Donatori Volontari di Sangue del Cilento

In occasione della giornata mondiale dei donatori, i membri dell’associazione ci tengono ad esprimere “un enorme ringraziamento a tutti i donatori che ogni giorno si recano nei centri trasfusionali di Sapri e di Vallo della Lucania, per dare un prezioso dono a coloro che ne hanno maggiormente bisogno”.

Una nuova giornata per donare

Iniziativa dopo iniziativa, negli ospedali del territorio cilentano, sempre più persone decidono di donare il sangue per fare la loro parte nella salvaguardia delle vite umane.

L’appuntamento è domenica 18 giugno, presso il centro trasfusionale dell’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania, dove sarà possibile donare il sangue dalle ore 8:30 alle ore 13:00.

È possibile donare il sangue anche dal lunedì al sabato presso il centro trasfusionale di Vallo della Lucania e di Sapri.