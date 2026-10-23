Attualità

Emergenza carburante nel salernitano, ripartono i rifornimenti: assalto ai distributori e lunghe code da Agropoli al Golfo di Policastro

Riprendono le consegne di carburante a Salerno, Cilento e Vallo di Diano. Traiettorie di traffico in tilt ad Agropoli e nei centri interni. La situazione

Di:
Alessandra Pazzanese
Emergenza carburante nel salernitano, ripartono i rifornimenti: assalto ai distributori e lunghe code da Agropoli al Golfo di Policastro

Dopo l’emergenza e la forte carenza registrata negli ultimi giorni, sono ripartite questa mattina le prime autocisterne per rifornire le stazioni di servizio rimaste completamente a secco. La ripresa delle consegne sta interessando capillarmente la provincia di Salerno, coprendo il Vallo di Diano, il Golfo di Policastro, fino alle zone costiere e ai comuni dell’entroterra cilentano. Nonostante l’avvio delle operazioni da parte di diverse compagnie petrolifere già alle prime luci dell’alba, la progressiva copertura delle varie pompe ha innescato un’immediata corsa al rifornimento, generando forti rallentamenti e criticità alla circolazione stradale.

Caos e code ad Agropoli: vigili urbani in azione

La riapertura dei distributori ha provocato i disagi maggiori nei centri urbani di riferimento per le rispettive vallate. Ad Agropoli, in località Madonna del Carmine, l’arrivo della prima autobotte ha attratto centinaia di automobilisti provenienti anche dai comuni confinanti, provocando incolonnamenti lunghi centinaia di metri.

Leggi anche:

Valle del Calore, segnale Tim assente: la denuncia del Codacons
Stop alla protesta dei tir: fondi dal governo e pompe di benzina di nuovo rifornite
Capaccio Paestum, stop a notturni e straordinari della Polizia locale: critica la Cgil

Per ripristinare la fluidità della viabilità e prevenire il blocco totale dell’arteria stradale, è stato necessario il tempestivo intervento di due pattuglie della Polizia Municipale, impegnate per ore nella gestione e nel reindirizzamento dei flussi di veicoli in attesa.

La situazione nei centri principali e nel Golfo di Policastro

Analogo scenario di forte affluenza si registra negli altri snodi strategici del territorio cilentano. A Vallo della Lucania e Sapri, snodi viari fondamentali per l’area della costa e delle colline circostanti, le stazioni di servizio tornate operative sono state prese d’assalto fin dal mattino.

Code di autovetture si segnalano in corrispondenza degli accessi principali alle città e lungo le arterie di collegamento intercomunale, con tempi di attesa prolungati per l’accesso alle colonnine.

Rifornimenti nelle aree interne: la mappa dei disagi

Il ripristino delle scorte sta procedendo a macchia di leopardo anche nelle comunità montane, dove l’assenza prolungata di carburante aveva bloccato gli spostamenti essenziali dei residenti.

  • Piaggine: Si registrano notevoli rallentamenti e congestioni stradali fin dai primi minuti successivi all’arrivo dell’autobotte. Molti cittadini, rimasti senza riserva nei giorni precedenti, avevano evitato di spostarsi verso i paesi vicini, concentrandosi in massa sul punto vendita locale.
  • Roccadaspide: La gestione dell’afflusso appare più ordinata e sotto controllo, con code contenute e un flusso di autoveicoli smaltito con maggiore regolarità.

Prospettive per le prossime ore

I marchi di distribuzione non ancora operativi contano di evadere le consegne residue nel corso della giornata. Salvo ulteriori intoppi logistici, la rete di distribuzione carburanti dell’intero comprensorio salernitano e cilentano dovrebbe tornare alla piena regolarità entro le prossime ore, garantendo la copertura omogenea di tutti i punti vendita del territorio.

Segui InfoCilento su Google Aggiungilo tra le tue fonti preferite

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.