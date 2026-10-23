Emergenza carburante nel salernitano, ripartono i rifornimenti: assalto ai distributori e lunghe code da Agropoli al Golfo di Policastro

Dopo l’emergenza e la forte carenza registrata negli ultimi giorni, sono ripartite questa mattina le prime autocisterne per rifornire le stazioni di servizio rimaste completamente a secco. La ripresa delle consegne sta interessando capillarmente la provincia di Salerno, coprendo il Vallo di Diano, il Golfo di Policastro, fino alle zone costiere e ai comuni dell’entroterra cilentano. Nonostante l’avvio delle operazioni da parte di diverse compagnie petrolifere già alle prime luci dell’alba, la progressiva copertura delle varie pompe ha innescato un’immediata corsa al rifornimento, generando forti rallentamenti e criticità alla circolazione stradale.

Caos e code ad Agropoli: vigili urbani in azione

La riapertura dei distributori ha provocato i disagi maggiori nei centri urbani di riferimento per le rispettive vallate. Ad Agropoli, in località Madonna del Carmine, l’arrivo della prima autobotte ha attratto centinaia di automobilisti provenienti anche dai comuni confinanti, provocando incolonnamenti lunghi centinaia di metri.

Per ripristinare la fluidità della viabilità e prevenire il blocco totale dell’arteria stradale, è stato necessario il tempestivo intervento di due pattuglie della Polizia Municipale, impegnate per ore nella gestione e nel reindirizzamento dei flussi di veicoli in attesa.

La situazione nei centri principali e nel Golfo di Policastro

Analogo scenario di forte affluenza si registra negli altri snodi strategici del territorio cilentano. A Vallo della Lucania e Sapri, snodi viari fondamentali per l’area della costa e delle colline circostanti, le stazioni di servizio tornate operative sono state prese d’assalto fin dal mattino.

Code di autovetture si segnalano in corrispondenza degli accessi principali alle città e lungo le arterie di collegamento intercomunale, con tempi di attesa prolungati per l’accesso alle colonnine.

Rifornimenti nelle aree interne: la mappa dei disagi

Il ripristino delle scorte sta procedendo a macchia di leopardo anche nelle comunità montane, dove l’assenza prolungata di carburante aveva bloccato gli spostamenti essenziali dei residenti.

Piaggine: Si registrano notevoli rallentamenti e congestioni stradali fin dai primi minuti successivi all’arrivo dell’autobotte. Molti cittadini, rimasti senza riserva nei giorni precedenti, avevano evitato di spostarsi verso i paesi vicini, concentrandosi in massa sul punto vendita locale.

Si registrano notevoli rallentamenti e congestioni stradali fin dai primi minuti successivi all’arrivo dell’autobotte. Molti cittadini, rimasti senza riserva nei giorni precedenti, avevano evitato di spostarsi verso i paesi vicini, concentrandosi in massa sul punto vendita locale. Roccadaspide: La gestione dell’afflusso appare più ordinata e sotto controllo, con code contenute e un flusso di autoveicoli smaltito con maggiore regolarità.

Prospettive per le prossime ore

I marchi di distribuzione non ancora operativi contano di evadere le consegne residue nel corso della giornata. Salvo ulteriori intoppi logistici, la rete di distribuzione carburanti dell’intero comprensorio salernitano e cilentano dovrebbe tornare alla piena regolarità entro le prossime ore, garantendo la copertura omogenea di tutti i punti vendita del territorio.