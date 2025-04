Elezioni amministrative 2025 a Sant’Angelo a Fasanella: ecco liste e candidati

Quattordici liste per 500 abitanti. Un numero per centri cento volte più grosse. In realtà c’è soltanto un candidato sindaco che ambisce alla poltrona da primo cittadino a Sant’Angelo a Fasanella: è il giovane Bruno Tierno, 24 anni, già consigliere comunale di opposizione e tra i firmatari della sfiducia al predecessore Gaspare Salamone. Le altre 13 liste, invece, appartengono a rappresentanti delle forze armate, non residenti, in campo probabilmente per meri motivi di opportunità.

Elezioni amministrative 2025 a Sant’Angelo a Fasanella – Le liste

Lista Sviluppo e Resilienza – Candidato sindaco Bruno Tierno

Annarita Reina

Caterina Bella

Francesco Cappelli detto Ciccione

Amedeo D’Urso

Giovanni D’Urso

Emilio Melillo

Luigi Marino

Michele La Rocchia

Santino Ruberto

Raffaele Stio