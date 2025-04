Sant’Angelo a Fasanella: il giovane Bruno Tierno potrebbe essere il candidato sindaco | VIDEO

Mancano meno di ventiquattro ore alla consegna delle liste e a Sant’Angelo a Fasanella c’è ancora riserbo sul nome dei possibili candidati.

I possibili scenari

A quanto pare, per le prossime amministrative, potrebbe scendere una sola lista in campo e potrebbe essere guidata dal giovane Bruno Tierno, che a soli 24 anni ha già avuto esperienze politiche. Tierno, infatti, durante le amministrative del 2020 era candidato nella compagine guidata da Pietro Cappelli ed è stato tra i consiglieri di opposizione firmatari dell’atto di sfiducia verso il sindaco, poi decaduto, Gaspare Salamone.

Attesa per conoscere i nomi dei candidati

Si vocifera, nel piccolo paese cilentano, che alcuni componenti dell’ex gruppo di maggioranza avrebbero fatto delle riunioni e non si sa se, con un effetto sorpresa, presenteranno una lista domani. Sembrerebbe, tuttavia, esclusa l’ipotesi di un ritorno, anche nelle vesti di consigliere, dell’ex sindaco Salamone. Al momento c’è attesa a Sant’Angelo a Fasanella per conoscere, con certezza, i nomi dei candidati. Il comune attualmente è commissariato dal Dott. Francesco Prencipe. Se dovesse essere confermata l’ipotesi di una sola lista per eleggere il nuovo sindaco di Sant’Angelo a Fasanella basterebbe raggiungere il quorum.