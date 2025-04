Elezioni amministrative 2025 a Castelnuovo di Conza: ecco liste e candidati

A Castelnuovo di Conza tredici liste civiche e di partito si contenderanno la guida del Comune nelle elezioni del 25 e 26 maggio 2025. Il voto si rende necessario dopo la scomparsa del sindaco Francesco Di Geronimo, storico esponente politico, morto a gennaio 2025. Attualmente il Comune è retto dal sindaco facente funzioni Onorato Francione, che si ricandida con la lista “Uniti per Castelnuovo”. A sfidarlo sarà Giulio d’Elia, ex capogruppo di opposizione, con la lista “Prosperità per Castelnuovo”.

Elezioni amministrative a Castelnuovo di Conza – Le liste

“Uniti per Castelnovo” candidato sindaco Onorato Francione

Bruno Agnese

Delli Russo Generoso

Del Vecchio Anna Debora

Drappa Vito

Figurelli Guglielmo

Gaudiosi Antonio

Rsamilia Giovanni

Venutolo Elio Giuseppe

“Prosperità per Castelnuovo” candidato sindaco Giulio D’Elia

Agnese Castellano

Angelo Valentino D’Elia

Carmen Cefola

Claudio Spiotta

Concetta Luongo

Cristian Ciccone

Donato Cefola

Rosa Rosamilia