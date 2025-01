Addio a Francesco di Geronimo, sindaco di Castelnuovo di Conza: il cordoglio del Senatore Maurizio Gasparri

“Ho appreso con grande dispiacere della tragica ed inaspettata notizia della scomparsa del sindaco di Castelnuovo di Conza, Francesco Di Geronimo, che ho avuto il piacere di conoscere proprio nel suo paese dove fui invitato come ospite nel novembre dello scorso anno in una commovente cerimonia in ricordo delle vittime del sisma del 23 novembre 1980.

Il cordoglio

In quella occasione abbiamo avuto modo di parlare e confrontarci su un tema caro ad entrambi e che ci accomunava, la valorizzazione e la tutela delle Aree Interne e che sono sempre state al centro della sua azione ammnistrativa. Alla famiglia del sindaco e alla sua comunità di Castelnuovo di Conza va il cordoglio e la mia vicinanza ed in questo momento doloroso ed insieme a tutti, lo ricordo con stima e commozione”.

Così il Senatore della Repubblica, Maurizio Gasparri, ricorda il sindaco di Castelnuovo di Conza, Francesco Di Geronimo, deceduto questa mattina a seguito di un problema di salute improvviso che lo aveva costretto ad un ricovero ospedaliero d’urgenza.