Elezioni a Capaccio Paestum: quattro, al momento, i candidati a sindaco. Ecco chi sono | VIDEO

Quattro, al momento, i candidati alla carica di sindaco del comune di Capaccio Paestum: Pasquale Quaglia, Simona Corradino, Gaetano Paolino e Giuseppe Casella. Ma, anche se manca pochissimo alla presentazione delle liste in vista delle elezioni amministrative del 25 e 26 maggio 2025, lo scenario politico potrebbe essere tutto in divenire.

Ecco i candidati

Pasquale Quaglia, imprenditore capaccese di lungo corso, consigliere comunale per due legislature, per otto anni anche componente del Consorzio Bonifica di Paestum, di cui è stato presidente per cinque anni ha formato già tre liste civiche e ha annunciato ufficialmente la sua candidatura a sindaco. La maggior parte dei componenti dell’ex maggioranza guidata da Franco Alfieri, invece, ha trovato il capolista nell’avvocato Gaetano Paolino, già noto nel comune e supportato da una coalizione civica composta da almeno quattro liste. Paolino, già presidente dell’Ordine degli Avvocati di Salerno e attuale presidente dell’Unione regionale degli Ordini forensi della Campania, figlio di Salvatore, compianto sindaco della Città dei Templi e fratello di Paolo, anche lui ex sindaco di Capaccio, ha fatto sapere di aver deciso di candidarsi anche su impulso di tanti amici e alla luce della storia politica della sua famiglia avvertendo l’obbligo morale di mettere a disposizione dell’ente la sua esperienza professionale.

Casella, invece, imprenditore locale, da tempo attivo nel tessuto economico e sociale della città, ha annunciato la sua candidatura a sindaco dopo una serie di incontri con imprenditori e lavoratori del territorio, raccogliendo il loro sostegno e incoraggiamento. Trentadue i candidati pronti a sostenerlo nella coalizione che si propone come un’opportunità di rinnovamento e libertà.

Recente, invece, l’annuncio della candidata Simona Corradino alla carica di sindaco, avvocato amministrativista capaccese, prima donna che si propone alla guida della Città e alla prima esperienza politica rappresenta la persona che ha messo d’accordo anche il gruppo di centrodestra locale e l’avvocato Antonio Fasolino il cui nome era stato tra quelli dei possibili candidati a sindaco.

Sono quattro, dunque, al momento i candidati pronti a scendere in campo per amministrare Capaccio Paestum, ma in città c’è grande fermento e a questi nomi, non è escluso, se ne possano aggiungere presto altri.