Elezioni amministrative: c’è la data per il ritorno alle urne di Capaccio Paestum e Ispani

Via libera del Consiglio dei ministri, al decreto elezioni che consentirà di votare in due giorni (domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15) già dalla prossima tornata di elezioni amministrative. La data per il primo turno delle comunali è stata individuata nel 25-26 maggio mentre l’election day con i referendum sarà nelle date dei ballottaggi, l’8 e 9 giugno.

Comuni del Cilento al voto

Nel Cilento saranno soltanto due i comuni al voto: Capaccio Paestum e Ispani. La città dei templi torna alle urne ad un anno di distanza dalla riconferma di Franco Alfieri, dopo le note vicende giudiziarie che hanno portato alle dimissioni del sindaco prima e dei consiglieri comunali poi, determinando di fatto lo scioglimento del consiglio comunale.

Nel centro del Golfo di Policastro, invece il ritorno al voto è conseguente alla sfiducia del primo cittadino Francesco Giudice.

Gli altri comuni in scadenza di mandato hanno ricevuto una proroga a causa dell’emergenza Covid.