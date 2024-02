Elezioni 2024 Capaccio Paestum, Carmine Caramante: “al lavoro per una nostra proposta e per dare slancio ad un’alternativa condivisa”

«In questi anni e a tutt’oggi stiamo facendo un lavoro finora proficuo ed importante di sensibilizzazione ed informazione politica rispetto alla situazione amministrativa e sociale di Capaccio Paestum. Da luglio 2023, abbiamo contribuito a creare Insieme 2024 che si è posto, fin dalla sua costituzione, come tavolo di discussione aperto e che continuerà certamente a svolgere questa funzione al fine della ricerca, nelle prossime settimane, di un nome condiviso come candidato Sindaco, alternativo all’Amministrazione in carica, per le Comunali dell’8 giugno prossimo». Così Carmine Caramante, già amministratore capaccese, lancia la sfida in vista delle elezioni di primavera.

Si lavora su liste civiche

Il gruppo punta a costituire una o due liste civiche capaci di «aggregare valori di legalità, competenza e legame alla comunità. Questi due simboli sono AVANTI e #SULATESTA, che non vogliono essere semplici contenitori politici ma insiemi di valori. Sappiamo che costruire liste elettorali in questo contesto e in questa fase non è semplice».

Nonostante la disaffezione verso l’impegno politico Caramante annuncia: «lavoreremo in queste settimane con grande entusiasmo per fare questo che è un tentativo che riteniamo importante ed indispensabile per Capaccio Paestum, città che merita una tornata elettorale degna di una contrapposizione democratica forte come elemento di crescita sociale».

«Naturalmente, intendiamo presentarci al tavolo di discussione di Insieme 2024 con una nostra proposta di progetto politico ed elettorale che sottoporremo al confronto. Qualora questo assetto largo ed unitario non si dovesse trovare, siamo pronti ad andare da soli con le liste che eventualmente riusciremo a formare e naturalmente con il nostro candidato a Sindaco», conclude Caramante.