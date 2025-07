Ecco lo sportello di facilitazione digitale: un nuovo servizio per i cittadini di Montano Antilia

A partire da lunedì 7 luglio, i cittadini di Montano Antilia potranno usufruire di un nuovo e importante servizio: uno sportello dedicato alla facilitazione digitale. Questo ufficio, situato all’interno della Casa Comunale, sarà operativo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle 11:00. L’obiettivo principale è colmare il divario digitale, offrendo supporto e formazione mirata sull’utilizzo delle tecnologie digitali più comuni.

Supporto personalizzato per l’accesso ai servizi online

Il nuovo servizio si propone di accompagnare gli utenti in base alle loro specifiche esigenze e competenze individuali. L’iniziativa è aperta a tutti i cittadini, garantendo un accesso equo e inclusivo al mondo digitale. La finalità è rendere più semplice e immediato l’utilizzo di strumenti e piattaforme essenziali per la vita quotidiana, promuovendo l’autonomia digitale.

Le prestazioni offerte dal nuovo sportello

Le attività di supporto comprendono un’ampia gamma di servizi digitali. Tra le principali prestazioni offerte, si annoverano: l’assistenza per la dichiarazione dei redditi precompilata, l’utilizzo dell’App IO e dell’App CieID, l’attivazione di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) e PEC (Posta Elettronica Certificata), nonché il supporto per la Carta d’identità elettronica. Verrà inoltre fornita assistenza per i sistemi di pagamento elettronico come PagoPA e MyPay.

Dalla sanità ai trasporti: Ampie possibilità

Lo sportello supporterà i cittadini anche per l’utilizzo dell’App SINFONIA, strumento fondamentale per la scelta del medico di base e per la prenotazione di visite e prestazioni sanitarie. Sarà possibile ricevere assistenza per l’iscrizione a corsi universitari e scuole in generale, la navigazione sul sito INPS per i servizi previdenziali e sul sito dell’Agenzia delle Entrate per prenotazioni e consultazione della dichiarazione precompilata. Infine, il servizio si estenderà all’acquisto di biglietti e abbonamenti per il Consorzio Unico Campania, inclusi treni, traghetti e aerei.

Collaborazione con la regione Campania

Questa iniziativa è frutto di una significativa azione sinergica con la Giunta della Regione Campania. L’amministrazione comunale di Montano Antilia ha espresso il proprio ringraziamento alla Regione Campania anche per la fornitura degli arredi che hanno permesso l’allestimento del nuovo ufficio, sottolineando l’importanza della collaborazione istituzionale per la realizzazione di servizi utili alla comunità.