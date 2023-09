Sono zero i punti ottenuti dal Santa Maria al termine delle prime due giornate del girone H di Serie D. Tuttavia, mister Ferullo si è detto fiducioso per la prestazione incoraggiante dei suoi su un campo difficile come quello di Barletta: “I ragazzi stanno percorrendo la strada giusta e sono convito che ci porterà presto a una vittoria. La mia squadra ha legittimato una grande prestazione.” Clicca qui per vedere gli highlights di Barletta-Santa Maria.