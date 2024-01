Ecco l’almanacco del 27 gennaio: santi del giorno, eventi, curiosità e consigli di lettura

Il 27 gennaio è una data importante per l’Italia e per il mondo intero. In questo giorno, infatti, si celebra il Giorno della Memoria, una ricorrenza nazionale istituita nel 2005 per commemorare le vittime dell’Olocausto, il genocidio nazista che portò allo sterminio del popolo ebraico e di altre minoranze.

Santi del giorno

Il 27 gennaio è il giorno di San Giovanni Crisostomo, teologo bizantino, santo, Padre della Chiesa. È anche il giorno di Sant’Angela Merici, vergine, fondatrice dell’Ordine delle Orsoline; di Santa Carolina Santocanale (Maria di Gesù), religiosa fondatrice delle Suore cappuccine dell’Immacolata di Lourdes; e di Santa Devota, martire in Corsica e patrona del Principato di Monaco.

Curiosità del giorno

Avvenimenti storici del giorno

Nel 1897, il fisico britannico Joseph John Thomson scopre l’elettrone.

Nel 1901, muore a Milano il compositore Giuseppe Verdi.

Nel 1909, viene costituito l’MI6, il servizio d’intelligence britannico.

Nel 1932, il simbolo del “cavallino rampante”, appartenente all’aviatore Francesco Baracca, viene utilizzato per la prima volta dal futuro fondatore della Ferrari SpA.

Nel 1957, viene realizzata la prima Harley Davidson Sportster.

Nel 1967, gli astronauti Gus Grissom, Edward White e Roger Chaffee restano uccisi in un incendio durante un test della navetta spaziale Apollo 1 al John F. Kennedy Space Center.

Nel 1968, più di 60 nazioni firmano il Trattato sullo spazio extra-atmosferico, che vieta le armi nucleari nello spazio.

Nel 1967, a Sanremo, il cantautore Luigi Tenco si toglie la vita.

Celebrità nate il 27 gennaio

Nel 1756, nasce a Salisburgo il compositore Wolfgang Amadeus Mozart.

Nel 1809, nasce a Parigi il pittore Eugène Delacroix.

Nel 1866, nasce a Napoli il compositore Francesco Cilea.

Nel 1872, nasce a Catania il poeta Giovanni Verga.

Nel 1927, nasce a Milano l’attore Alberto Sordi.

Nel 1943, nasce a Roma il cantante e cantautore Antonello Venditti.

Nel 1963, nasce a Roma l’attrice Monica Bellucci.

Celebrità morte il 27 gennaio

Nel 1901, muore a Milano il compositore Giuseppe Verdi.

Nel 1967, muoiono in un incendio durante un test della navetta spaziale Apollo 1 gli astronauti Gus Grissom, Edward White e Roger Chaffee.

Nel 1967, si suicida a Sanremo il cantautore Luigi Tenco.

Consiglio di lettura

Per ricordare il Giorno della Memoria, vi consigliamo di leggere il libro “Se questo è un uomo” di Primo Levi, un resoconto autobiografico della sua esperienza nei campi di concentramento nazisti.

Aforisma

“La memoria è un dovere, è un atto di giustizia, è un modo per non dimenticare e per costruire un futuro migliore.”