Ecco il “raggiro della gomma bucata”: segnalazioni da Agropoli

Una ruota a terra, un uomo amichevole che si offre di prestare aiuto, ed ecco messo a segno il colpo. Questo nuovo tipo di inganno è stato segnalato in diverse località italiane e, stando alle segnalazioni giunte alla redazione di InfoCilento, qualcuno avrebbe tentato di metterlo in pratica anche ad Agropoli.

“Scena del crimine” i parcheggi pubblici o quelli dei supermercati.

Come funziona il raggiro della gomma bucata

È probabile che siano gli stessi malintenzionati a sgonfiare gli pneumatici delle auto. Così, quando una donna dopo aver fatto la spesa torna a prendere la vettura, accorgendosi dell’accaduto è costretta ad armarsi di buona volontà per tentare di cambiare la ruota o a chiamare qualche amico o familiare.

Ed è in questo momento che scatta l’inganno: un uomo finge di essere pronto a dare un aiuto e approfittando di un attimo di distrazione della vittima, dopo averne carpito la fiducia, porta via quanto di valore può trovare nell’abitacolo.

Le segnalazioni

Quello che appare come un un gesto gentile, insomma, si trasforma in una trappola. Stando alle segnalazioni i presunti malfattori si muoverebbero su una utilitaria di colore rosso. Al momento, per fortuna, non si segnalano casi di furti andati in porto, almeno in zona, ma è sempre importante fare attenzione e a non fidarsi di estranei