Tentata truffa del pacco ad Agropoli: anziana sventa l’inganno

“Signora dobbiamo consegnare un pacco per suo nipote”. Si sarebbe presentato così un falso corriere ad una anziana residente nei pressi del centro di Agropoli.

L’episodio si è verificato nella giornata di ieri. Un uomo non del posto ha contattato la signora dicendole che avrebbe dovuto consegnarle un pacco per il nipote che risiede a Roma. In cambio avrebbe dovuto dargli del denaro.

La scoperta della truffa

Per fortuna la signora ha scoperto in tempo che si trattava di una truffa ed ha allertato i familiari e le forze dell’ordine.

Purtroppo questi episodi non sono nuovi. Il modus operandi dei malviventi è ormai noto, ma talvolta capita che i truffatori, ben informati anche sulle abitudini delle loro vittime e sui nomi dei loro familiari, riescano a carpirne la fiducia.

I precedenti

In questo caso, però, il raggiro non è andato in porto. Diversi gli episodi segnalati negli ultimi mesi in città. Purtroppo in passato ci sono state anche truffe andate in porto.

La raccomandazione è sempre la stessa per tutti: ogni qualvolta si verificano episodi simili bisogna contattare senza esitare il 112. Gli operatori sapranno fornire adeguato supporto, ovviamente anche con l’invio di agenti in borghese, al fine di cercare di cogliere sul fatto i delinquenti.