Ecco il nuovo terminal dell’aeroporto di Salerno: accoglierà oltre 3 milioni di passeggeri

Si è tenuta nel pomeriggio di oggi, 13 giugno, al Teatro Augusteo a Salerno la Conferenza Stampa di presentazione del progetto di ampliamento dell’aeroporto “Costa d’Amalfi”. Durante l’evento, sono intervenuti rappresentanti locali e professionisti del settore per illustrare i dettagli del progetto.

Partecipanti e saluti istituzionali

I lavori sono stati preceduti dai saluti di Vincenzo Napoli, Sindaco di Salerno; Franco Alfieri, Presidente della Provincia di Salerno; Pasquale Caprio, Presidente dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Salerno; Raffaele Tarateta, Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno. Ha coordinato l’Assessore regionale al Governo del Territorio, Bruno Discepolo. La conferenza si è conclusa con l’intervento di Vincenzo De Luca, Presidente della Regione Campania.

Descrizione del progetto

Il progetto di ampliamento dell’aeroporto “Costa d’Amalfi” è stato sviluppato con l’obiettivo di rispettare l’ambiente circostante, integrarsi con il territorio e valorizzare il paesaggio. Il team di progettazione ha lavorato per conciliare le esigenze tecniche e la modularità necessaria per una futura estensibilità, con una scelta architettonica armonica con l’entroterra salernitano.

Il terminal e le sue caratteristiche

Il nuovo terminal, nella sua prima configurazione, potrà accogliere fino a 3,3 milioni di passeggeri. La proposta progettuale prevede un’architettura modulare e funzionale, che si espande e si fonde con il territorio circostante. Il terminal sarà composto da spazi funzionali modulari altamente efficienti e collegati tra loro. La struttura modulare sarà sormontata da una copertura a falde alternate e variabili, che svolgerà sia una funzione architettonica che tecnologica.

Complessivamente saranno cinque i nuovi gate che verranno creati; la copertura a falde si svilupperà su una superficie di 17mila metri quadrati di cui 3.400 metri quadrati saranno dedicati alla grande piazza coperta. Il terminal si articolerà su un lato lungo di 220 metri e su un lato corto di 80 metri. L’area esterna, dedicata all’arrivo di shuttle bus, autobus di linea, taxi e parcheggi per la sosta breve e lunga coprirà circa 50mila metri quadrati di superficie di cui il 40 per cento sarà trattato a verde attraverso la realizzazione di aree dedicate e alberate e da blocchi inerbiti per gli stalli auto; il restante 60 per cento sarà trattato con superfici drenanti. Alberature

Integrazione con il paesaggio

L’aeroporto “Costa d’Amalfi” si inserisce in un territorio di grande valore paesaggistico. Il progetto prevede un’infrastruttura moderna e funzionale che si armonizza con gli aspetti paesaggistici, identitari, ambientali ed esperienziali del territorio. Il terminal diventa parte integrante del paesaggio, creando un microclima salubre e respirabile.

Sostenibilità e rispetto per l’ambiente

Il progetto si impegna a ridurre le emissioni di CO2 attraverso l’utilizzo di impianti di ultima generazione, che permetteranno una riduzione di circa 390 tonnellate all’anno. Verranno integrati pannelli fotovoltaici nella struttura modulare di copertura, e saranno adottate soluzioni per il risparmio idrico, come la raccolta e il ri.