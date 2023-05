Ecco il Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Vallo della Lucania

Il Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Vallo della Lucania si è ufficialmente insediato oggi, mercoledì, dopo le elezioni tenutesi lo scorso 5 maggio.

Questo organo elettivo assume un ruolo fondamentale nel promuovere la parità di genere e nell’eliminare qualsiasi ostacolo di natura giuridica o economica che possa limitare l’effettiva realizzazione di tale parità.

Gaetana Paesano, eletta presidente del Comitato, ha espresso la sua determinazione nel portare avanti numerosi progetti volti a promuovere l’uguaglianza di genere.

Ecco i componenti

Sarà affiancata da un team di consiglieri altamente qualificati, tra cui Giovanna Coraggio, che ricopre la carica di vice presidente, e Mariangela Agresti, che assumerà il ruolo di segretario. Altri membri del comitato includono Maria Pinto, Valentina Crocamo, Armando Malzone, Pierluigi Guglielmotti, Angelica Amato, oltre al delegato dell’Ordine degli Avvocati di Vallo della Lucania, Simona Mazzeo.

Un importante lavoro di squadra

La sinergia tra i membri del Comitato Pari Opportunità sarà di fondamentale importanza per implementare efficacemente politiche e azioni concrete volte a promuovere l’uguaglianza di genere all’interno della professione legale. Il Comitato lavorerà in stretta collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Vallo della Lucania e altri organi decisionali per rimuovere le disparità esistenti e creare un ambiente professionale equo e inclusivo per tutti i professionisti del settore.

I progetti

Tra i progetti che il presidente Gaetana Paesano intende realizzare, vi è la promozione di programmi di formazione e sensibilizzazione per gli avvocati, volti a favorire una maggiore comprensione delle questioni legate alla parità di genere e alla discriminazione di genere nel contesto legale. Inoltre, il Comitato si impegna a monitorare l’attuazione di politiche di parità di genere all’interno dell’Ordine degli Avvocati e a proporre iniziative concrete per migliorare la rappresentanza delle donne nella professione legale.

Le finalità

L’obiettivo del Comitato Pari Opportunità è quello di garantire che ogni avvocato, indipendentemente dal genere, abbia le stesse opportunità di crescita e successo professionale. La parità di genere non solo è un diritto fondamentale, ma anche un fattore chiave per la costruzione di una società giusta e inclusiva.