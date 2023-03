Ecco come creare un detersivo naturale per i piatti fai da te in pochi minuti

Molti di noi oggi vogliono fare la propria parte per ridurre la quantità di prodotti chimici e di plastica che finiscono nell’ambiente. Per farlo, molti si sono rivolti alla creazione di prodotti naturali e fai da te, tra cui detergenti per i piatti. Creare il detersivo per i piatti fai da te è un modo semplice e veloce per aiutare l’ambiente, ridurre la plastica e risparmiare denaro. Inoltre, è un progetto divertente da fare insieme ai bambini, in modo che possano imparare come fare qualcosa di utile per l’ambiente.

Gli ingredienti necessari per creare un detersivo per i piatti fai da te

Per preparare un detersivo per i piatti fai da te avrai bisogno dei seguenti ingredienti: sapone di Marsiglia, acqua, bicarbonato di sodio, sapone di Castiglia, olio essenziale di limone, sale, aceto e sapone di cocco. Inoltre, avrai bisogno di un contenitore per conservare il detersivo. Potresti anche voler considerare l’aggiunta di alcuni oli essenziali come l’olio di lavanda, l’olio di tea tree o l’olio di eucalipto per aggiungere un profumo piacevole al detersivo.

Procedimento per creare il detersivo per i piatti

Per creare il detersivo per i piatti, inizia sciogliendo 2 cucchiai di sapone di Marsiglia in 1 litro di acqua calda. Quindi, aggiungi 1 cucchiaio di bicarbonato di sodio, 1 cucchiaio di sapone di Castiglia, 1 cucchiaino di olio essenziale di limone, 1 cucchiaino di sale e 1/2 cucchiaino di aceto. Mescola bene gli ingredienti fino a quando non saranno completamente sciolti. Aggiungi qualche goccia di sapone di cocco per dargli una consistenza cremosa. Infine, versa il detersivo in un contenitore e usalo come qualsiasi altro detersivo per i piatti.

Quanto tempo può essere conservato il detersivo

Il detersivo per i piatti fai da te può essere conservato per 2-3 settimane in un contenitore ben chiuso. Se noti che il detersivo diventa troppo denso nel tempo, puoi sempre aggiungere un po’ di acqua prima di usarlo. Si consiglia, tuttavia, di preparare una nuova dose di detersivo ogni 1-2 settimane.

Consigli utili su come creare un detersivo per i piatti fai da te

Quando prepari il detersivo per i piatti fai da te, assicurati di usare ingredienti naturali e non tossici. Se vuoi, puoi anche usare ingredienti di riciclo come il sale grosso, il bicarbonato di sodio e l’aceto bianco. Inoltre, assicurati di usare sempre guanti durante la preparazione del detersivo. Questo aiuterà a proteggerti dai possibili effetti irritanti dei detergenti. Puoi anche aggiungere oli essenziali come l’olio di tea tree o l’olio di lavanda per aiutare a pulire e deodorare l’ambiente.