Eccellenze neolaureate del Vallo di Diano: 2 giovani ritirano il prestigioso riconoscimento a Montecitorio

Caterina Costa e Gerardo Villari si sono distinti tra i migliori neolaureati d’Italia, ricevendo un prestigioso riconoscimento a Montecitorio.

I riconoscimenti

Caterina, originaria di Sant’Arsenio, ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso la Sapienza di Roma, ottenendo il massimo dei voti con 110 e lode. Attualmente, sta svolgendo uno stage presso la sede centrale dell’ONU a New York. Insieme a Gerardo, ha ricevuto il Premio America Giovani per il talento universitario.

Gerardo Villari, proveniente da Polla, si è laureato all’Università di Salerno in Politiche Territoriali e Cooperazione Internazionale, anche lui con 110 e lode e menzione accademica. Ha ricevuto una borsa di studio e il Premio America Giovani dalla Fondazione Italia USA.

Orgoglio valdianese

Entrambi rappresentano un grande orgoglio per il territorio valdianese. Il Premio, istituito dalla Fondazione Italia USA, è riservato ai neolaureati delle università italiane che si sono distinti per il loro percorso accademico, valutato attraverso criteri come il punteggio di laurea, l’età di conseguimento del titolo e la media degli esami. Le candidature non sono autocandidabili; i vincitori sono selezionati tramite una banca dati delle università italiane.