E’ valdianese uno dei più giovani neolaureati d’Italia: un encomio dal Comune di Polla

Uno dei più giovani neolaureati d’Italia è di Polla. Si chiama Michele Palma ed ha conseguito la laurea triennale, all’Università degli Studi ‘G. d’Annunzio’ Chieti-Pescara, con la votazione di 110 e lode, in Economia e Informatica per l’impresa, completato in soli due anni. Dichiarato, dai docenti dell’ateneo pescarese, il laureato ventenne più giovane ad una triennale.

La cerimonia

Un record che il Comune di Polla, guidato dal sindaco Massimo Loviso, ha deciso di premiare, conferendo un encomio a Michele Palma per l’eccellente risultato conseguito. L’appuntamento è per questa mattina, 5 gennaio alle ore 11.00, nell’aula consiliare “S.Chiara” del Comune di Polla. Ex studente dell’ “Antonio Sacco” di Sant’Arsenio, Michele Palma, si è distinto anche all’università dopo quanto fatto alle superiori.

Il percorso

Contattato da un’ associazione pescarese, InnovAzione, rivolta agli studenti dell’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara, con l’obiettivo di supportare i loro percorsi di studio, Michele, dopo aver effettuato un’analisi SWOT dell’associazione, un’analisi che permette di identificare i punti di forza, di debolezza, le opportunità e le minacce di un progetto specifico o del piano aziendale globale, ha proposto la creazione di un sito web, che prevede un servizio denominato InnovaBooks per lo scambio libero di appunti e il prestito di libri. Il servizio agevola gli studenti nel reperimento dei testi universitari. L’associazione InnovAzione ha accolto con favore l’idea di Michele invitandolo a presentarla pubblicamente all’Università degli Studi d’Annunzio.