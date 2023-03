Eccellenze italiane a Salerno al “Forbes Small Giants: presente il progetto valdianese “Buymore e Confesercenti

Il 15 marzo si è svolta a Salerno la decima tappa dell’evento “Forbes Small Giants, il viaggio alla scoperta delle eccellenze italiane”.

Tra i partecipanti anche la presidente di Confesercenti Vallo di Diano, Maria Antonietta Aquino, che ha sottolineato la presenza di una delle eccellenze del territorio: la Shop Now di Padula, azienda leader nel settore digitale e dell’e-commerce, guidata dal Ceo Gianluca Vegliante.

Sinergia tra Confesercenti e Shop Now

Aquino ha inoltre evidenziato la collaborazione tra Confesercenti e la Shop Now per il progetto “Buymore”, finalizzato a supportare le imprese, i giovani e le aziende del territorio. L’importanza della formazione delle nuove competenze dei giovani nell’era del digitale e dell’innovazione è stata il tema centrale degli interventi, tra cui quello del Presidente della Camera di Commercio di Salerno, Andrea Prete.

La presidente Aquino ha infine annunciato che Confesercenti sta lavorando a un nuovo progetto dedicato ai giovani e al territorio, del quale saranno presto forniti i dettagli. L’evento si è rivelato un’occasione preziosa per mettere in luce le eccellenze del territorio e riflettere sulla necessità di investire nella formazione delle nuove generazioni per affrontare le sfide dell’innovazione digitale.

Ecco il progetto Bfc Media

BFC Media, la casa editrice fondata nel 1995 da Denis Masetti, attualmente presidente, è quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana (ex AIM) dal 11 dicembre 2015. Questa casa editrice italiana pubblica diversi magazine tra cui BLUERATING, PRIVATE, ASSET CLASS, FORBES, BIKE, IL TROTTATORE, EQUOS, ROBB REPORT e COSMO. Inoltre, BFC Media controlla ITE, organizzatrice dell’evento principale italiano dedicato al mondo del trading e degli investimenti, ITFORUM.

BFC Media gestisce anche tre canali televisivi, BFC TV, il canale 100% Business News, BIKE CHANNEL dedicato al mondo delle due ruote e della Smart Mobility ed EQUOS TV rivolto agli appassionati del mondo dell’ippica.