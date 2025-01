Eccellenza: terza vittoria consecutiva per il Santa Maria, battuto anche il Castel San Giorgio

Terza vittoria consecutiva per il Santa Maria che batte 1-0 al Carrano il Castel San Giorgio, secondo in classifica. Dopo la vittoria dell’andata, i giallorossi ottengono al ritorno una vittoria importante e meritata contro i rossoblu.

Il primo tempo

Piglio aggressivo dei giallorossi che sbloccano la gara al 13’ con Santoro, al suo secondo sigillo in campionato, che fa esplodere la gioia del Carrano. L’azione parte dai piedi di D’Auria che si libera e serve un filtrante al classe 2007 che con freddezza supera Bisogno. Il Castel San Giorgio si affaccia minaccioso dalle parti di Volzone al 23’ con una ripartenza che, fortunatamente, Monteiro non riesce a finalizzare. La squadra di De Felice, forte del vantaggio, non concede spazi agli avversari, cercando di approfittare delle ripartenze con gli esterni. E nel finale della prima frazione si rivede con Chkour che calcia da posizione defilata, il pallone termina fuori di poco.

Il secondo tempo

Grande intensità anche nella ripresa con la squadra cilentana che continua a creare apprensione nella retroguardia rossoblu. La squadra ospite si rivede al 22’ con Senatore, ma il suo tiro dal limite è bloccato senza problemi da Volzone. Botta e risposta a cavallo della mezz’ora: prima Di Giacomo non trova la deviazione giusta sul cross basso di De Cono e Monteiro dalla parte opposta fallisce la deviazione verso la porta giallorossa. Nel finale, il Santa Maria non rischia praticamente nulla e porta a casa la terza altri tre punti preziosi.

Il tabellino

Polisportiva Santa Maria (3-4-3): Volzone; Lembo (1’ st Romanelli), Bisceglia, Cuomo; De Cono, D’Auria (29’ st Ventura), Santoro, Strianese (8’ st Ribeiro); Chkour (40’ st Navarrete), Di Giacomo, Liguoro (24’ st Ciornei). A risp: Lettieri, Iovino, Formisano, Lebro. All: De Felice

Castel San Giorgio (3-5-2): Bisogno; Catalano, Bonfini (40’ st Boccia), Maresca; Senatore M., Cordato (12’ st Arcucci), Caliendo, Maio (42’ st Senatore F.), Bove (12’ st Bozzaotre); Monteiro, Tagliamonte (23’ st Pescicolo).

A disp: D’Auria, Cimmino, Accarino, Mancini. All: Fiume

Arbitro: Sivilli di Chieti (Criscuolo – Coiro)

Reti: 13’ pt Santoro (SM)

Espulsi: – Ammoniti: Lembo (SM), Cuomo (SM), Tagliamonte (CSG), Strianese (SM), D’Auria (SM), Ciornei (SM)

Note: 2-5 angoli.

Recupero: 1’ pt e 5’ st.

Eccellenza 21ªgiornata, risultati

Buccino Volcei 1-2 Battipagliese

Salernum Baronissi 1-1 Sant’Antonio Abate

Agropoli 0-1 Solofra

Ebolitana 9-0 Audax Cervinara

Polisportiva Santa Maria 1-0 Castel San Giorgio

Calpazio 0-0 Virtus Serino

Heraclea 1-0 Apice

Montemiletto 0-0 Virtus Stabia

Victoria Marra 1-1 Santa Maria La Carità

Classifica

Battipagliese 44

Heraclea 40

Castel San Giorgio 40

Santa Maria La Carità 39

Virtus Stabia 36

Buccino Volcei 34

Solofra 31

Polisportiva Santa Maria 30

Virtus Serino 29

Salernum Baronissi 29

Montemiletto 28

Agropoli 26

Ebolitana 25

Apice 23

Sant’Antonio Abate 21

Victoria Marra 21

Audax Cervinara 10

Calpazio 9