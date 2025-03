Eccellenza: sanzioni pesanti per Agropoli e Battipagliese per una lite a fine gara

Sanzioni in arrivo per Agropoli e Battipagliese per una lite tra tesserati delle due società avvenuta al termine dell’ultimo match del campionato di Eccellenza girone B vinto nei minuti finali dall’Agropoli con una rete di Di Pasquale.

Un clima teso

Il parapiglia finale è arrivato dopo una partita già tesa dall’inizio per motivi di classifica, l’Agropoli cercava punti importanti per la salvezza, la Battipagliese invece per allungare nella zona alta della classifica in piena corsa alla promozione. Anche tra le due tifoserie in passato ci sono stati scontri.

Ecco le sanzioni

In base alle risultanze degli atti ufficiali il giudice sportivo ha deliberato la sanzione disciplinare di 400 € di ammenda alla Battipagliese perchè al termine della gara persone riconducibili alla società ospitata approfittavano dell’apertura di alcuni cancelli ed entravano nella zona antistante gli spogliatoi. “Tale evento – come si legge dalla motivazione del giudice – scaturiva un parapiglia durante il quale un calciatore colpiva con un calcio un dirigente della società ospitante. Inoltre, il CDC veniva minacciato nonché spinto e strattonato ed allontanato dalla zona antistante gli spogliatoi. A tali azioni erano altresì presenti i dirigenti della società ospitata i quali, alla richiesta del CDC dei nominativi dei calciatori coinvolti in tali comportamenti, gli stessi si rifiutavano di collaborare segnalando i nominativi richiesti”.

All’US Agropoli, invece, inflitta la sanzione di 300 € perchè alla fine della gara venivano aperti alcuni cancelli che permettevano l’accesso nella zona antistante gli spogliatoi di soggetti non presenti in distinta riconducibile alle due squadre. “Da tale evento scaturiva un parapiglia durante il quale partecipavano anche alcuni propri tesserati”, come si legge nel comunicato.

Alla società agropolese inflitta anche una sanzione di 150 € per il lancio di due petardi da parte dei propri sostenitori, come da referto del CDC.