Eccellenza : l’Agropoli si aggiudica il derby con la Battipagliese nel finale

L’Agropoli si aggiudica il derby disputato con la Battipagliese, questo pomeriggio, allo stadio Guariglia.

La partita

Una rete di Di Pasquale al 92’ regala tre punti preziosissimi ai delfini per la lotta salvezza. La partita parte molto bloccata con l’Agropoli ordinata a coprire tutte le linee di passaggio e la Battipagliese che prova a fare la partita mantenendo il maggiore possesso di palla.La prima occasione arriva al 22’ con Ripa su calcio di punizione, ma la sfera termina di poco a lato, l’Agropoli prova a reagire al 26’ con un colpo di testa di Tegolo che non impensierisce Trapani.

Le occasioni più nitide della partita arrivano al 32’ prima per la Battipagliese con un colpo di testa di Minicone che Grieco salva in qualche modo sulla linea, poi sul ribaltamento di fronte Tegolo tutto solo a pochi metri dalla porta, sbuccia il pallone divorandosi la possibilità del vantaggio. Il primo tempo termina sul risultato di 0-0.

Il secondo tempo

Nel secondo tempo la partita rimane molto bloccata, le occasioni più nitide capitano sugli sviluppi di corner ci prova prima Calvanese al 60’, ma Grieco blocca sicuro, poi Moussa al 75’ svetta in area di rigore ma trova Grieco che in qualche modo respinge e poi Masella da due passi sbuccia la sfera.

Nel finale quando la partita sembra avviarsi sul risultato di parità, l’Agropoli trova il vantaggio al 92’ con un azione di Di Pasquale che entra in area di rigore e scarica un sinistro ad incrociare che non lascia scampo a Trapani per l’1-0.

Termina così l’incontro con il risultato di 1-0 per l’Agropoli che guadagna tre punti preziosissimi per la lotta salvezza.