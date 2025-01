Eccellenza, Santa Maria – Battipagliese accende il week end: l’Agropoli ospita la Virtus Stabia

Importante giornata di campionato per l’Eccellenza, Girone B. L’attenzione sarà rivolta senza dubbio sullo stadio “Carrano” dove la fresca vincitrice della Coppa Italia Regionale, la Polisportiva Santa Maria, ospita la capolista Battipagliese.

Le gare

I giallorossi dovranno immediatamente smaltire l’euforia della storica vittoria contro il Nola per fronteggiare una squadra come le zebrette ferite nell’orgoglio dopo il sorprendente e pesante ko nello scontro diretto contro l’Heraclea.

La formazione di mister De Felice ha da recuperare le fatiche di una finale estenuante finita solamente ai calci di rigore, ma la gioia del momento potrebbe dare nuova linfa ai padroni di casa. La Battipagliese, invece, ha bisogno di risposte concrete per capire cosa ne sarà delle sue ambizioni al titolo. Un derby che promette intensità e spettacolo.

Un Agropoli alla disperata ricerca di novità positive sul fronte societario prova a concentrarsi sul campo e al “Guariglia” attende la Virtus Stabia in piena lotta per i playoff. Margiotta e compagni dovranno, ancora una volta, fare affidamento sulla forza del gruppo per isolarsi dal pesante ambiente circostante e guardare avanti.

Antonio Guzzo, nuovo allenatore della Calpazio, bagna il suo esordio sulla panchina dei granata con la durissima trasferta a Buccino. La formazione di Capaccio nelle ultime uscite ha fornito segnali confortanti, ma la forza dell’avversario fa pendere il risultato a favore della formazione di casa.

L’Ebolitana, invece, si gioca la possibilità di allontanarsi dalla zona calda della classifica e respirare. I biancoblu se la dovranno vedere contro una Virtus Serino che ha cambiato marcia con il nuovo anno e da inizio 2025 ha raccolto 5 risultati utili consecutivi. Match equilibrato e pieno di insidie.