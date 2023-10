Eccellenza: primo squillo Agropoli, Sapri corsaro. Pari Calpazio

Nella settimana giornata di Eccellenza Girone B, ottimi risultati per le Cilentane impegnante sia in casa che in trasferta.

L’Agropoli vince la sua prima partita della stagione superando grazie a un goal su calcio di rigore di Rabbeni, vittoria fondamentale per i delfini che provano a rilanciarsi in classifica dopo un avvio complicato.

Pari Calpazio

Pareggio a reti inviolate quello tra Calpazio e Costa D’Amalfi al “Tenente Vaudano”, ottima prova da parte della squadra di mister De Cesare che prova a scardinare in tutti i modi la difesa avversaria, ma senza successo, un buon punto ai fini della classifica contro un’avversaria costruita per le zone alte della classifica.

Sapri vittorioso in trasferta

Exploit del Sapri sul campo del Sant’Antonio Abate, grazie ad una rete di Castillio gli spigolatori conquistano la seconda vittoria consecutiva dopo il successo maturato settimana scorsa ai danni dell’Agropoli.