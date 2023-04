Eccellenza: l’Agropoli prepara l’ultima di campionato

Ultimo turno di campionato per l’U.S. Agropoli. Sabato al Guariglia arriva il Faiano. In caso di sconfitta la formazione ospite rischia la retrocessione diretta. L’Agropoli, invece, punta alla seconda piazza in campionato per partecipare da miglior classificata i play off.

Le parole di mister Turco

Alla vigilia dell’ultima giornata di campionato, queste sono le dichiarazioni di Mister Turco:

“La squadra si è allenata bene ed è pronta ad affrontare l’ultima di campionato contro il Faiano, con la consapevolezza che servirà una vittoria per aggiudicarsi il secondo posto in classifica”.

“Sono molto orgoglioso di questo gruppo, perché anche nei momenti più complicati, si sono allenati con professionalità e sia nelle sconfitte che nelle vittorie hanno sempre dato il massimo per questa maglia”, ha aggiunto.

“Domani potrò avere tutti quanti a disposizione, i ragazzi si sono allenati bene, tutti sono papabili candidati ad una maglia da titolare, cercherò di mettere in campo la squadra migliore per ottenere la vittoria”, Conclude il mister ringraziando la società per l’enorme sforzo profuso in stagione, con la speranza di poter ripagare il tutto con una vittoria finale.