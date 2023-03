Eccellenza: l’Agropoli delude ancora. Solo un pari con il Lioni

L’Agropoli delude ancora, termina 1-1 al Guariglia.

Nella ventottesima giornata del Campionato di Eccellenza Girone B, termina 1-1 la gara tra Us Agropoli e Polisportiva Lioni.

La Partita

L’Agropoli parte bene provando a fare la partita. La prima occasione arriva al 5’ con un calcio di punizione di Natiello bloccato facilmente da Caputo. Il vantaggio per i delfini arriva pochi minuti più tardi, al 14’, direttamente da calcio d’angolo Natiello disegna una traiettoria perfetta che batte Caputo per l’1-0 dei delfini.

La Polisportiva Lioni arriva al pari dopo pochi minuti, esattamente al 20’: Zinno è il più lesto a sfruttare una disattenzione di Gesualdi in uscita e depositare in rete il goal dell’1-1.

L’Agropoli prova a reagire al pareggio degli ospiti, ma i tentativi di Arevalo prima e Natiello poi non creano problemi alla retroguardia avversaria.

Il secondo tempo

La ripresa si apre con una buona percussione di Salerno al 50’, ma la sua conclusione termina alta.

I delfini al 64’ recriminano per un possibile fallo da rigore ai danni di De Sio, ma per il direttore di gara non c’è nulla e il gioco prosegue.

Le occasioni più importanti per l’Agropoli arrivano negli ultimi minuti di gara sui piedi di Abayian, la prima al 90’, su assist di Natiello l’attaccante Uruguaiano ciabatta clamorosamente il pallone spedendolo fuori; la seconda al 92’ su colpo di testa, la sfera termina sul palo dopo una deviazione provvidenziale di Caputo.

Termina così 1-1 la partita, con l’Agropoli che non riesce più a vincere in casa.